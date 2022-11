El niño prodigio de la Selección

Cuando Roan Wilson fue con su padre, don Roberto Wilson, a un entrenamiento en una escuela de fútbol de Limón FC, el entrenador le puso los ojos le dijo al papá, ‘este muchacho no es para que esté acá, debe estar en Unafut’.

Roan Wilson jugó muy bien ante Nigeria. (Rafael Pacheco Granados)

Los equipos suelen tener escuelas de fútbol, donde los niños juegan, compiten y aprenden, y la élite, que es donde van los que juegan de verdad. Eso era lo que le estaban diciendo a don Roberto, Roan no hacía nada en la escuela, tenía que estar con los talentosos.

Por eso lo llevaron a las ligas menores de Limón FC y allí pulió su talento. Debutó en primera con 16 años y fue uno de los jugadores que inexplicablemente quedó suelto cuando ese equipo desapareció.

Roan con sus padres, don Roberto y Virna Borbon. (Cortesia )

“Él empezó cuando tenía nueve años, lo llevé a esa escuelita de Limón y cuando lo iba a inscribir con el otro hermano, el mayor, el entrenador de allí vino donde estaba yo y dijo, “su hijo no puede estar en una escuelita, tiene que estar en la Unafut con las menores, con los que juegan de verdad, tiene que estar jugando campeonato”.

El niño prodigio había sido descubierto. Se criaba en el barrio Siglo 21 y fue a la escuela San Marcos y luego estuvo en el Colegio Deportivo de Limón.

“Desde siempre le vieron calidad, el hermano Roderick, también juega, pero no se dedicó a eso. Es bueno pero solo mejenguea. Yo creo que la diferencia es que él no ama el fútbol como sí lo ama Roan”, expresó el papá.

Después del debut con Limón FC, Roan tenía un gran futuro y se le veían los destellos de calidad con las Panteras, pero ya todos sabemos lo que sucedió con Limón FC. El equipo cayó en un limbo, desapareció y algunos jugadores quedaron sin equipo, Roan entre ellos.

La calidad de Roan pasó desapercibida para muchos, pero no para uno de los técnicos más capacitados que tenía el país, a quien le extrañó que no le hubieran puesto el ojo cuando quedó sin equipo.

Los dos hermanos salieron buenos para el fútbol, tanto Roan, el más pequeño, como Roderick.

“Lo de Limón a él lo golpeó, él quería al equipo y quedó libre, sin jugar. Era extraño que con tanto talento y siendo tan joven nadie lo pretendiera. Fue Johnny Chávez, que en paz descanse, quien volvió sus ojos hacia él”.

La gente de Grecia llamó a don Roberto y papá e hijo se fueron a hablar al cantón alajuelense y se formalizó todo. Joaquim Batica, con quien estaban trabajando, les dijo que Grecia era una gran vitrina.

Su papá dice que Roan siempre ha sido tranquilo, humilde, amigable; todos los quieren. Escucha a los adultos, es un muchacho que yo -como padre- estoy muy orgulloso de su forma de ser, siempre dice la verdad y si hay algo malo, dice que es malo, no oculta nada.

Hoy en día, luego de seguir mostrando su calidad con Grecia y de su llamado a la Tricolor siendo uno de los jóvenes ticos que estará en Qatar, uno de los grandes, el campeón nacional, Deportivo Saprissa pretende los servicios de Roan.

El jugador ha manifestado del acercamiento, pero no firma nada. Batica le dice que se concentre en el Mundial y luego ya se verá.

Los nervios

El jueves 3 de noviembre, cuando estaban dando la lista, don Roberto estaba en su trabajo y se tuvo que alejar porque no aguantaba los nervios.

“En el trabajo todos estábamos esperando la lista pero me fui, no quería oír, prefería que alguien me fuera a buscar y a decirme. Y pasó un rato, y no llegaba nadie y ese nerviosismo... Me convencí que no lo habían llamado y me fui para donde estaban los compañeros”, cuenta don Roberto, recordando el gran momento del llamado.

Roan Wilson convenció con pura calidad a Luis Fernando Suárez. (MAYELA LOPEZ)

“Pero cuando arranqué para donde ellos, vi que todos venían corriendo hacia donde mí y me decían que estaba en la lista… se me vinieron las lágrimas, usted entiende la gran felicidad que es. No pude contenerme”, dijo el orgulloso padre.

“Luego llamé a mi esposa pero entre las lágrimas y la felicidad de los dos no podíamos ni hablar, era tanta la emoción, tanta la felicidad. Dijimos algunas cosillas y cortamos”.

“Con Roan pude hablar hasta la noche porque lo intentaba y lo intentaba y nada. Me dijo que estaba entrenando cuando dieron la lista y que Joel Campbell fue quien los enteró. Al principio no lo creía pero luego pensó que Joel es un profesional y no iba a bromear con una situación de esas”, expresó.