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¿El objetivo era dejar fuera a la Liga? Kendall Waston confiesa su sentir tras el empate del clásico

Kendall Waston comentó sobre la situación en la que quedó Alajuelense tras empatar contra Saprissa de cara a la clasificación

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Por Eduardo Rodríguez

Luego del clásico nacional en el que Alajuelense y el Saprissa igualaron a un tanto y que dejó a los rojinegros muy comprometidos en la tabla para poder mantenerse con vida en la lucha por la clasificación, algo a lo que Kendall Waston hizo referencia.

El defensa fue el encargado de marcar el tanto para los tibaseños en el Morera Soto con el que los saprissistas sumaron una unidad, y dejaron en cuidados intensivos a los leones; no obstante, el propio Kendall fue enfático en que dejar así de complicado a los rojinegros no era el objetivo del Monstruo.

Clásico Alajuelense vs Saprissa por jornada 16 del Torneo de Clausura 2026
Kendall Waston dejó en silencio al Morera Soto con el tanto que abrió la cuenta del clásico (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

No, indiferentemente de lo que suceda con ellos, eso a nosotros no nos incumbe; lo principal era ganar los tres puntos, ya que con eso nos separaba, por ejemplo, en el tema de la clasificación, y nos acercaba al primer lugar a ver qué sucedía con Herediano en los siguientes partidos y ya secundariamente si a ellos les afectaba, ya eso no es problema nuestro”, reveló Waston.

Saprissa quedó a seis puntos de Heredia, y aún sin la clasificación asegurada, pero con el panorama a favor para adueñarse del boleto en casa el miércoles cuando reciban al colero general, Guadalupe, mientras la Liga depende de terceros para poder avanzar a semis.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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