¿El objetivo era dejar fuera a la Liga? Kendall Waston confiesa su sentir tras el empate del clásico

Luego del clásico nacional en el que Alajuelense y el Saprissa igualaron a un tanto y que dejó a los rojinegros muy comprometidos en la tabla para poder mantenerse con vida en la lucha por la clasificación, algo a lo que Kendall Waston hizo referencia.

El defensa fue el encargado de marcar el tanto para los tibaseños en el Morera Soto con el que los saprissistas sumaron una unidad, y dejaron en cuidados intensivos a los leones; no obstante, el propio Kendall fue enfático en que dejar así de complicado a los rojinegros no era el objetivo del Monstruo.

Kendall Waston dejó en silencio al Morera Soto con el tanto que abrió la cuenta del clásico (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“No, indiferentemente de lo que suceda con ellos, eso a nosotros no nos incumbe; lo principal era ganar los tres puntos, ya que con eso nos separaba, por ejemplo, en el tema de la clasificación, y nos acercaba al primer lugar a ver qué sucedía con Herediano en los siguientes partidos y ya secundariamente si a ellos les afectaba, ya eso no es problema nuestro”, reveló Waston.

Saprissa quedó a seis puntos de Heredia, y aún sin la clasificación asegurada, pero con el panorama a favor para adueñarse del boleto en casa el miércoles cuando reciban al colero general, Guadalupe, mientras la Liga depende de terceros para poder avanzar a semis.