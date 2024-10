El papa Francisco bendice a Costa Rica en el Vaticano gracias a un miembro de la Fedefútbol

Noel Ibo Campos, tesorero de la Comisión de Selecciones Nacionales de la Federación Costarricense de Fútbol, se encuentra en el Vaticano, donde consiguió que el máximo representante de la Iglesia Católica, el papa Francisco, bendijera a Costa Rica, en una experiencia que calificó como única.

Noel Ibo Campos recibió una bendición del papa Francisco para Costa Rica. (Cortesía )

Noel Ibo dejó grabado en video el momento en que ocurrió. El papa estaba rodeado por una multitud de personas, y el costarricense se encontraba a unos dos metros de distancia. Mientras el sumo pontífice saludaba a las personas, Noel Ibo le gritó: “¡Viva Costa Rica, papa!”.

El papa Francisco escuchó a Noel Ibo, quien estaba acompañado por algunos familiares que ondeaban banderas costarricenses. El pontífice respondió con un “bendiciones”.

Luego, el vicario de Cristo continuó su camino en el papamóvil, pero esa palabra del primer papa latinoamericano de la historia llenó de alegría a Noel Ibo, quien compartió su experiencia con La Teja.

“Me siento muy emocionado de haber asistido hoy, 2 de octubre, a una misa con el gran líder de la Iglesia Católica, el primer papa latinoamericano en la historia del Vaticano. Esto lo llena a uno de emoción, más aún porque hoy fue el Día de los Abuelos en Italia”, dijo.

“No podía creer que estaba a solo dos metros de distancia, y lo único que se me ocurrió fue gritar: ‘¡Viva Costa Rica, papa!’. Él respondió rápidamente con la palabra ‘bendiciones’, lo cual me llena de gratitud. Son segundos en los que uno no sabe qué decirle al papa, y lo único que pasó por mi mente fue nuestra querida Costa Rica”, comentó.

Esas palabras llenaron de regocijo a Noel Ibo, quien, en su interior, agradeció infinitamente esa bendición del pontífice.

“Es un papa preocupado por la guerra, los pobres, la conciliación de las naciones y de las religiones. La emoción me embarga. Es la primera vez que estoy cara a cara con el máximo líder de la Iglesia, el papa Francisco, y haber podido pedirle su bendición para nuestro país democrático es algo que me llena de gratitud”.

Noel Ibo Campos y algunos familiares recibieron la bendición papal. (Cortesía )

Noel Ibo también relató que asistir a un evento de esta magnitud no es sencillo, ya que los procesos son largos.

“Conseguir una entrada para este evento fue un proceso largo. Desde hace seis meses logramos obtener los boletos para poder estar presentes hoy en esta misa, donde diez mil feligreses tuvieron la oportunidad de recibir la bendición del papa”, concluyó.

Noel Ibo Campos regresará a Costa Rica con una experiencia inolvidable, marcada por la cercanía con el papa Francisco y la bendición que logró para su país. Para él, este encuentro no solo representa un momento personal de gran emoción, sino también un gesto simbólico de fe y esperanza para todos los costarricenses.