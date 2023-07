Exfederativo habla sobre cómo se manejan los detalles de los contratos en la Fedefútbol

Sin duda a muchos les sorprendió que Víctor Rizo, miembro del Comité Director de la Federación Costarricense de Fútbol, asegurara que ellos no conocen la letra menuda de los contratos.

Así lo dijo el miércoles, antes de la la sesión ordinaria del Comité Director en la que se analizó el tema de Luis Fernando Suárez.

Sin embargo, a Noel Ibo Campos, quien fue director del Comité Ejecutivo del 2011 al 2019, y que le tocó una parte del periodo con Rodolfo Villalobos como presidente, no le sorprende eso y explicó por qué.

Noel Ibo Campos tiene claro el teje y maneje en la Federación. (Cortesía )

“En la época que fui miembro del Comité Ejecutivo con Rodolfo, era costumbre que los miembros del comité no viéramos esos detalles porque a él no le gustaba que los directores tuvieran información que se pudiera filtrar a la prensa.

“Se conocían generalidades, por ejemplo, recuerdo que del contrato con New Balance nadie conocía los alcances.

“Recuerdo que La Nación pidió en el 2014 el informe de viáticos de los directores y se le dio, al siguiente periodo, en el 2018, lo volvió a pedir, pero se le negó. Nos dijeron verbalmente lo que cada miembro había recibido, pero no se permitieron ni copias ni fotos”.

LEA MÁS: Miembro de la Fedefútbol sobre Suárez: “Si tenemos que hacer una colecta de 500 colones por cada tico, la vamos a hacer”

“Tengo la impresión que muchos del actual Comité Ejecutivo no conocen el contrato de Adidas y sus alcances”, aseguró.

- ¿Y eso es legal?

Noel Ibo Campos dice que Luis Fernando Suárez y la Federación deberían buscar una salida amigable. (Rafael Pacheco Granados)

No sé si es legal, el problema es que la forma en que se maneja la Fedefutbol es muy presidencialista. En mi caso siempre fui un opositor fuerte y vigilante, por mi naturaleza de abogado me gusta leer todo lo que firmo y siempre pedía los contratos para ver esos detalles.

- ¿Tuvo problemas por eso?

Tuve muchos problemas, tanto así que un compañero mío, luego del Mundial de Rusia me informó que mientras estuviera ese presidente, Noel Ibo no se volvería a subir a un avión como delegado.

- ¿Algunos podrían acomodarse y callarse para mantener los viajes?

Los detalles de la renovación del contrato no fueron conocidos por los miembros del Consejo Director, según Victor Rizo. (JOHN DURAN)

No puedo decir eso, pero sí puedo decir que los delegados de cualquier representación nacional normalmente el presidente y los dos vicepresidentes lo escogen.

- ¿Y cómo era cuando estaba Eduardo Li?

Era más informativo, más comunicativo. Sabía delegar funciones. Ejemplo, don Adrián Gutiérrez era el presidente de la Comisión de Selecciones y muy buen consejero. A Li le gustaba que los miembros del Ejecutivo participaran más y se integraran a los trabajos y funciones de la Federación.

LEA MÁS: Exmiembro de la Fedefútbol revela si hay plata para despedir a Luis Fernando Suárez

- ¿Qué la Fedefútbol sea presidencialista es por estatutos, por costumbre o por qúe?

Son estatutos especiales, el representante legal es el presidente, nadie más es el que firma los contratos o tiene la potestad de defender a la Federación en juicios, es el representante ante FIFA. Por ese tipo de representación es que el ejercicio del cargo es muy presidencialista y en este caso Rodolfo no supo delegar funciones.

- En buena teoría, los directores del Comité Ejecutivo deberían tener acceso a los detalles de los contratos...

Sí, al menos los que son abogados, es que me parece que hoy día se habla de cláusulas de 400 y 800 mil dólares, si es cierto estamos hablando que se compromete el patrimonio de la Fedefútbol y de las cosas que más asustan y sorprenden es que no existe alguna cláusula que beneficie a la Selección.

Yo recomiendo al señor Luis Fernando Suárez y al Comité Ejecutivo que busquen una salida amigable, consensuada, equilibrada. Si no se da, yo como presidente no le pago a Suárez y que me demande y que el tema se vea en los Tribunales de Justicia, que el mundo se de cuenta de la irresponsabilidad que fue ese contrato.

Respuesta de la Federación

La Teja envió un cuestionario a la Fedefútbol para que se refirieran a estas declaraciones y esto respondieron: “Debido a la confidencialidad propia de los contratos no es posible brindar ningún detalle. En cuanto a la información que manejan o no los directores, o la forma en que interpretaron lo que se les presentó, la Federación no puede responder en nombre de ellos personalmente”.