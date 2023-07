Miembro de la Fedefútbol sobre Suárez: “Si tenemos que hacer una colecta de 500 colones por cada tico, la vamos a hacer”

Víctor Rizo, miembro del Comité Director de la Fedefútbol, dio unas breves declaraciones este miércoles, antes de la reunión en la que se analizó el contrato del entrenador Luis Fernando Suárez.

Él es uno de los representantes de la Liga de Ascenso y fue de los más críticos de la labor de Suárez y dijo abiertamente que no quieren la continuidad del colombiano.

Víctor Rizo dijo que los miembros de la Liga de Ascenso no quieren a Luis Fernando Suárez. (Alonso Tenorio)

“Si tenemos que hacer una colecta de 500 colones por cada costarricense, la vamos a hacer, no queremos más a Suárez.

“No tenemos todavía un equipo base, estamos en cero, así que vamos a empezar de cero. En la Liga de Ascenso estamos anuentes a que tiene que irse, nosotros no lo queremos más. A los demás miembros los respeto, son mis amigos, pero si ellos toman otra decisión pues la tomarán, ustedes se van a dar cuenta de lo que pasa, creo que Costa Rica ya decidió”, expresó en Teletica Radio.

“Siempre hemos estado en contra de alguna decisiones, pero ellos tienen seis votos y nosotros cuatro, nosotros perdemos. Los compañeros míos de la Liga de Ascenso estamos unidos y siempre votamos en bloque para que quede en actas que no estamos de acuerdo en las cosas.

“Nosotros vimos la letra grande, la menuda no la vimos, a nosotros no nos presentaron el contrato, hubiéramos dicho que no a algunas cosas.

“Nosotros hasta la fecha, no he visto ni un contrato de ningún patrocinador ni de ningún técnico le digo sinceramente, ahora puede decir misa porque en realidad Rodolfo (Villalobos) ocultó cosas que no sabíamos”, aseguró Rizo.