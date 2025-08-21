El periodista Leonel Jiménez sufre la dolorosa pérdida de un familiar muy cercano

Leonel Jiménez llora la partida de uno de sus nietos. Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

La familia del experimentado periodista Leonel Jiménez llora la partida de uno de sus seres queridos.

Este jueves, dos de los hijos del comunicador informaron el fallecimiento de uno de los nietos del creador del programa “Sensación Deportiva”.

Cristian, el padre del muchacho, publicó en sus redes sociales: “Mi príncipe descansa en paz. Gracias a Dios por prestarme al niño más maravilloso de todos. A todos gracias por sus oraciones”.

Mientras que Leonel Jiménez hijo también le dedicó unas emotivas palabras en sus redes: “Gracias Lalito por tanto amor, que Dios guíe tu camino. Te amaré por siempre”.

Desde La Teja enviamos nuestras condolencias al comunicador y a su familia y un abrazo en este momento tan difícil.

