Deportes

El periodista Leonel Jiménez sufre la dolorosa pérdida de un familiar muy cercano

La familia del periodista Leonel Jiménez dio a conocer la lamentable noticia

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo
Leonel Jiménez confirma que ya piensa en su retiro de Sensación Deportiva
Leonel Jiménez llora la partida de uno de sus nietos. Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

La familia del experimentado periodista Leonel Jiménez llora la partida de uno de sus seres queridos.

Este jueves, dos de los hijos del comunicador informaron el fallecimiento de uno de los nietos del creador del programa “Sensación Deportiva”.

Cristian, el padre del muchacho, publicó en sus redes sociales: “Mi príncipe descansa en paz. Gracias a Dios por prestarme al niño más maravilloso de todos. A todos gracias por sus oraciones”.

LEA MÁS: Leonel Jiménez confirma que ya piensa en su retiro de Sensación Deportiva

Mientras que Leonel Jiménez hijo también le dedicó unas emotivas palabras en sus redes: “Gracias Lalito por tanto amor, que Dios guíe tu camino. Te amaré por siempre”.

Desde La Teja enviamos nuestras condolencias al comunicador y a su familia y un abrazo en este momento tan difícil.

LEA MÁS: Leonel Jiménez recordó cuando Ramón Luis Méndez casi se va a los golpes con un dirigente

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Leonel JiménezPeriodistaNietoSensación Deportiva
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.