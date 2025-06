El Piojo Herrera está en boca de todos tras la Copa Oro y esto opinan los mexicanos

El Piojo Herrera sigue en la mira y esto opinan los mexicanos tras la Copa Oro. (William Cordero /William Cordero)

La Selección de Costa Rica cayó ante Estados Unidos en los cuartos de final de la Copa Oro, en un partido que por momentos ilusionó a los ticos.

A pesar de la eliminación, Miguel el “Piojo” Herrera, técnico de la Tricolor, sigue siendo tema en México y una publicación de TNT Sports México, puso a opinar a los aztecas.

“¿Fracasó en Copa Oro? Miguel Herrera con Costa Rica", cuestionó el medio en la imagen.

En la descripción agregaron: “Tras dos victorias y un empate en Fase de Grupos y caer hasta los penales ante Estados Unidos en Cuartos de Final. La Copa Oro con Miguel Herrera con Costa Rica fue:”.

Los internautas no se hicieron esperar y aprovecharon para opinar con comentarios como estos.

“Costa Rica lo intentó e hizo lo posible, pero bueno. Yo soy de México, pero arriba Guatemala”, “Era esperable, Costa Rica no va a llegar lejos con Herrera de entrenador”, “Hizo lo que a la Selección de México le falta: un buen fútbol. Obviamente no quedar eliminado en Copa Oro, pero dio un buen fútbol”, “No es fracaso para mí”, “No, sinceramente no es fracaso porque hizo las cosas muy bien en esta Copa Oro”, entre otros.