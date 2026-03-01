Guadalupe FC vs Saprissa: Analista arbitral explica si las dos anotaciones de Bancy Hernández eran válidas

El nicaragüense Bancy Hernández logró marcar sus primeras anotaciones con Saprissa este domingo, con las que le está dando la victoria a los morados, en el juego contra Guadalupe FC.

El exjugador del Real Estelí marcó sus anotaciones a los minutos 58 y 61. La primera fue revisada y en la segunda en Guada reclamaron posición prohibida.

El central Pablo Camacho detuvo por un momento el juego para analizar la primera anotación y luego de algunos minutos, ratificó el gol del jugador de Nicaragua.

Saprissa derrota 2-0 a Guadalupe FC. Foto: prensa Saprissa. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

LEA MÁS: En Saprissa se encienden las alertas por la lesión de uno de sus jugadores más regulares

Goles válidos

El analista Henry Bejarano señaló que ambas anotaciones son válidas y amplió su análisis, sobre todo con el primer tanto.

“En el caso del primer gol, es válido, porque el rebote viene de un defensor, por control de un defensor, entonces tiene que haber gol, porque no hay fuera de juego”, afirmó.

Con respecto al segundo gol, el experto dijo que no hay posición prohibida.

“Jamás hay posición prohibida, el jugador está habilitado”.