Henry Bejarano explota como nunca al ver insólito fallo arbitral en partido de Saprissa

Henry Bejarano afirma que es inexplicable cómo no expulsaron al morado Marvin Loría. (Jose Cordero)

Henry Bejarano, analista arbital de La Teja, explotó como pocas veces ante lo que califica como un error arbitral increíble en el partido entre Liberia y Saprissa este domingo.

El exárbitro estalló al ver cómo el árbitro Jonathan Leitón le perdonó la tarjeta roja al morado Marvin Loría, en una violenta entrada en la que le dejó el pie a un liberiano.

La peor parte para Bejarano es que el VAR no corrigiera el error, lo que lo puso a pensar, ¿para qué existe este herramienta si en decisiones tan claras como esta no interviene para hacer lo que es correcto?

“Es increíble lo que sucede, no puede ser, ¿qué pasa con Jesús Montero y Osvaldo Luna? No sea bárbaro, es increíble, están siendo unos irresponsables”, calificó con dureza.

Para Henry este fue un claro caso de juego brusco grave por lo que no podía ser otra cosa que tarjeta roja.

La jugada se dio en los minutos finales, por lo que no incidió en el marcador final.