Henry Bejarano señaló grave error que terminó en gol para un equipo

El juego entre Pérez Zeledón y Puntarenas se suspendió a causa de los fuertes aguaceros. Prensa PZ. (Prensa PZ. /Prensa PZ.)

El juego entre Pérez Zeledón y Puntarenas va 1-1 y el analista Henry Bejarano cree que hubo un error en los primeros minutos de este encuentro.

El partido fue suspendido al minuto 21, a causa de las fuertes lluvias que caían en San Isidro de El General, pero para el exárbitro, la central Marianela Araya la pifió al no detener el encuentro antes.

“No es posible que al minuto 15 no se podía ver nada por la lluvia y la árbitra Marianela Araya árbitro siguió con el partido. Al 19 Jefferson Rivera hizo el gol para Pérez y un minuto después, se suspende el juego.

“Aquí lo ideal era aplicar la regla 18, era sentido común. Eso no debe ser posible, al minuto 15 el terreno de juego estaba muy empozado, se tenía que parar el partido y no dejarlo“, afirmó Bejarano.

La mejenga inició a las 3 de la tarde y estuvo suspendida por cerca de media hora y se reanudó a las 4:10 p. m.