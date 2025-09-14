El Pitazo

Henry Bejarano señaló grave error que terminó en gol para un equipo

El encuentro se suspendió al minuto 21, a causa de los fuertes aguaceros

Por Yenci Aguilar Arroyo y Henry Bejarano Matarrita
El juego entre Pérez Zeledón y Puntarenas se suspendió a causa de los fuertes aguaceros. Prensa PZ.
El juego entre Pérez Zeledón y Puntarenas va 1-1 y el analista Henry Bejarano cree que hubo un error en los primeros minutos de este encuentro.

El partido fue suspendido al minuto 21, a causa de las fuertes lluvias que caían en San Isidro de El General, pero para el exárbitro, la central Marianela Araya la pifió al no detener el encuentro antes.

“No es posible que al minuto 15 no se podía ver nada por la lluvia y la árbitra Marianela Araya árbitro siguió con el partido. Al 19 Jefferson Rivera hizo el gol para Pérez y un minuto después, se suspende el juego.

“Aquí lo ideal era aplicar la regla 18, era sentido común. Eso no debe ser posible, al minuto 15 el terreno de juego estaba muy empozado, se tenía que parar el partido y no dejarlo“, afirmó Bejarano.

La mejenga inició a las 3 de la tarde y estuvo suspendida por cerca de media hora y se reanudó a las 4:10 p. m.

Henry Bejarano, analista arbitral. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)
Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

