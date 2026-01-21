Herediano vs. Guadalupe: el equipo de Mauricio Wright ya suma dos expulsados y le contamos por qué

El juego entre Herediano y Guadalupe FC se calentó más de la cuenta y, al finalizar los primeros 45 minutos, el equipo de la rosa tiene dos jugadores menos.

Este martes, el Team recibe al equipo que dirige Mauricio Wright y los futbolistas John Jairo Ruiz y Lautaro Ayala ya no están en el terreno de juego.

Ambos jugadores se ganaron la tarjeta roja directa, por fuertes faltas que cometieron en la primera parte del duelo que se lleva a cabo en el estadio Carlos Alvarado.

El delantero John Jairo Ruiz fue expulsado en el primer tiempo del juego entre Herediano y Guadalupe. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Las faltas de Guadalupe FC

La primera expulsión se dio al minuto 31. Cuatro minutos antes, John Jairo le recetó un fuerte codazo al defensor florense Keyner Brown. El VAR solicitó revisar la falta y el exjugador de Heredia se ganó la roja directa.

La segunda falta llegó al 43′, cuando el defensor argentino le dio un codazo al joven Gabriel Sibaja y, de inmediato, el réferi sacó la tarjeta roja.

El analista Henry Bejarano analizó ambas infracciones y su veredicto fue claro:

“Ambas tarjetas se sacaron de forma correcta, por conducta violenta y por dar codazos a un adversario. Las dos tarjetas muy bien señaladas por Keylor Herrera”, explicó.

Al cierre del primer tiempo, el juego entre Herediano y Guadalupe cerró con marcador 0-0.