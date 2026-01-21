El Pitazo

Herediano vs. Guadalupe: el equipo de Mauricio Wright ya suma dos expulsados y le contamos por qué

El juego entre Herediano y Guadalupe FC va 0-0 al finalizar el primer tiempo, pero lo más llamativo son las rojas

EscucharEscuchar
Por Henry Bejarano Matarrita

El juego entre Herediano y Guadalupe FC se calentó más de la cuenta y, al finalizar los primeros 45 minutos, el equipo de la rosa tiene dos jugadores menos.

Este martes, el Team recibe al equipo que dirige Mauricio Wright y los futbolistas John Jairo Ruiz y Lautaro Ayala ya no están en el terreno de juego.

Ambos jugadores se ganaron la tarjeta roja directa, por fuertes faltas que cometieron en la primera parte del duelo que se lleva a cabo en el estadio Carlos Alvarado.

LEA MÁS: Sporting suma otro fichaje con la llegada de Joshua Navarro

Partido Club Sport Herediano vs. Guadalupe FC, fecha 3 del Torneo de Clausura 2026.
El delantero John Jairo Ruiz fue expulsado en el primer tiempo del juego entre Herediano y Guadalupe. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Las faltas de Guadalupe FC

La primera expulsión se dio al minuto 31. Cuatro minutos antes, John Jairo le recetó un fuerte codazo al defensor florense Keyner Brown. El VAR solicitó revisar la falta y el exjugador de Heredia se ganó la roja directa.

La segunda falta llegó al 43′, cuando el defensor argentino le dio un codazo al joven Gabriel Sibaja y, de inmediato, el réferi sacó la tarjeta roja.

El analista Henry Bejarano analizó ambas infracciones y su veredicto fue claro:

“Ambas tarjetas se sacaron de forma correcta, por conducta violenta y por dar codazos a un adversario. Las dos tarjetas muy bien señaladas por Keylor Herrera”, explicó.

Al cierre del primer tiempo, el juego entre Herediano y Guadalupe cerró con marcador 0-0.

Henry Bejarano, analista arbitral, dijo que las rojas fueron sacadas. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Henry BejaranoHeredianoGuadalupe FC
Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.