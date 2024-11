Ramón Luis Méndez: legado y anécdotas de un árbitro influyente en el fútbol de Costa Rica

Ramón Luis Méndez, reconocido árbitro costarricense y destacado analista arbitral, quien falleció este miércoles 20 de noviembre, dejó un profundo legado en el fútbol nacional.

Recordado por su estilo estricto, poca tolerancia y su capacidad para aplicar el reglamento con firmeza, Méndez marcó una época en los terrenos de juego.

Ramón Luis Méndez es recordado por ser reglamentista y estricto cuando arbitraba.

Aunque muchos lo identifican por su labor como analista desde 1994, su paso como árbitro está lleno de anécdotas que reflejan su personalidad. Exjugadores como Luis Diego Arnáez, Ricardo Chacón, Bernald Mullins y Róger Flores compartieron recuerdos sobre sus interacciones con Méndez, destacando el respeto que inspiraba, aunque no faltaron momentos de tensión y humor.

Jugó expulsado

Luis Diego Arnáez, quien jugara con Alajuelense, dice que él tiene una de las anécdotas más famosas con don Ramón Luis.

“Siempre reclamaba mucho y en algún momento le dije, don Ramón, usted a mí nunca me va a expulsar”.

Pues una vez, en un clásico en Alajuela, Ramón Luis amonestó muy temprano a Arnáez por una falta a Enrique Díaz que ameritaba una sanción más fuerte, reconoce el exjugador.

“Desde ese momento decidí cuidarme y no le volví a reclamar a Ramón Luis en ese partido, hasta en el segundo tiempo, que se dio una falta y reclamé de forma airada. Entonces llegó y sin mediar palabra, me sacó una amarilla”.

Méndez no recordaba que el manudo ya tenía amarilla.

“Yo era consciente de lo que pasaba, pero como no me sacó la roja, me quedé y se ejecutó el tiro libre. Claro, en el saque de puerta empezaron los reclamos de la banca de Saprissa, alguno recordó y le dijeron y me expulsó, pero jugué como un minuto con doble amarilla”, recordó el Flaco.

Otro que tiene su historia con Ramón Luis es Ricardo Chacón, exdefensor de Alajuelense y actual gerente general del Real España.

Luis Diego Arnáez jugó como un minuto con doble tarjeta amarilla. (Rafael PACHECO GRANADOS)

El rojinegro dijo que la única vez que fue expulsado fue por Ramón Luis.

“Hasta el último día le reclamé que no era tarjeta roja, claro, en broma, porque teníamos una relación de amistad y por eso le podía hacer esas bromas”, contó Chacón.

Recordó la jugada. “Fue en Puntarenas, en un tiro de esquina nuestro, pero se vino el contragolpe. El jugador iba más rápido que yo y me barrí. No era el último hombre, pero me expulsó. Después me convencí que estaba bien expulsado”, expresó.

Róger Flores tiene un buen recuerdo de Ramón Luis, de quien dice que era un árbitro estricto. (Alonso Tenorio)

Amaba las rojas

Róger Flores fue otro que compartió muchos años con el exréferi en los terrenos de juego y recordó cómo era Méndez.

“El amaba sacar tarjetas rojas y lo decía, el orgasmo de él era sacar la roja. Una vez en San Ramón se hizo un entrevero en el área, se armó la de ‘San Quintín’ y le sacó la roja a un compañero. Todos reclamamos porque consideramos que no era para expulsión, fue una jugada muy confusa y más bien, si uno reclamaba mucho, sacaba más amarillas”, narró Róger, quien no recordaba si en ese momento jugaba con Alajuelense o con Saprissa.

También Bernard Mullins recuerda que era un árbitro que tenía poca tolerancia y estricto en la aplicación del reglamento. Nunca lo expulsó, pero más de una vez hizo un amago de reclamo y debía devolverse porque sabía que lo podía mandar temprano a las duchas.

“Uno sabía que dependiendo del partido, iba a haber expulsados. Una vez, estando con Liberia en Heredia, nos pitó un penal y le reclamamos que eso no era penal y lo que nos dijo fue, ‘es que estamos en Heredia”, contó.

Antes de tiempo

Una de las anécdotas más recordadas fue cuando terminó un partido antes de tiempo, en el Mundial juvenil de Qatar 95, entre Brasil y Qatar.

La única vez que fue expulsado Ricardo Chacón lo hizo Ramón Luis Méndez.

Faltaban aún cinco minutos para que terminara el partido y Méndez lo dio por finalizado.

“Para mí es un recuerdo inolvidable y más bien lindo, contrario a lo que la gente cree, que eso me afectó o algo así. Terminé el partido antes de tiempo, pero no pasó nada. El asistente me hizo una seña con la mano y de inmediato se reanudó”, recordó el experimentado comentarista arbitral a La Teja, el 12 de enero del 2022.

Ramón Luis deja un vacío en el mundo del fútbol, pero también un ejemplo de dedicación, profesionalismo y autenticidad. Su influencia seguirá viva en quienes tuvieron la oportunidad de compartir el campo con él y en los aficionados que lo admiraron como árbitro, comentarista y más importante, como persona.