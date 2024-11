Amigos de Ramón Luis Méndez reaccionan con mucho dolor a la muerte del exárbitro

Luis Ramón Méndez falleció a los 68 años. Foto: Albert Marín . (Albert Marín)

La noticia del fallecimiento de Ramón Luis Méndez ha conmocionado al mundo del deporte y más allá, provocando numerosas reacciones de figuras públicas que lo recordaron con cariño y respeto.

“Qué Dios te reciba así querido amigo. Jovial, alegre, feliz y con ganas de vivir. Paz a tu memoria y un abrazo solidario a sus hijos y familia”, compartió el periodista Christian Sandoval en Instagram.

Gustavo López compartió una foto en redes, donde sale junto a Ramón en la pandemia.

“Esta foto es muy especial. Monchito era un hombre de mundo. Ese día particularmente, no me sentía muy animado y se me apareció Ramón en la oficina en horas inusuales y aunque según yo, sabía disimular, me encerró en un módulo de edición y casi me confesó. Con una ternura caso paternal me aconsejó,” escribió.

Tavo como muchos le dicen de cariño dijo que Ramón no solo era un hombre duro y criticón en la pantalla, era un amigo, un amigo directo y puntual que señalaba lo que otros no.

“Luego nos vemos Mochito”, concluyó.

Warner Rojas compartió una foto del exárbitro y escribió: “Paz a tus restos querido amigo, gracias por pasar en este camino de la vida dando tanto”.

Ramón Luis Méndez junto al periodista Gustavo López en una fotografía que fue tomada durante la pandemia.

Muchos famosos se han despedido del exárbitro. Captura

Melissa Alvarado, de Teletica Deportes, también tuvo palabras sentidas para Ramón: “¡Qué triste tener que despedir a un amigo. Pero me quedo con los recuerdos más lindos de Ramón… Con su particular sentido del humor, diciendo siempre la verdad, sin anestesia. Me quedo con los recuerdos de compartir en todos los trabajos en los que estuve.

“De hacer los análisis los domingos. Y como decía él, yo debía estar eternamente agradecida porque ‘gracias a él’ tenía trabajo por sus recomendaciones. Sin duda, lo que más voy a agradecerle a Dios, es habernos cruzado en el camino. Hasta pronto”.

Futbolistas, árbitros, y periodistas todos coinciden en resaltar su legado y su impacto en el fútbol, destacando su profesionalismo y dedicación a lo largo de su carrera.

Ramón Luis Méndez falleció este miércoles 20 de noviembre tras luchar contra un cáncer de garganta.