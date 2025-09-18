El portero nicaragüense que sorprendió al “tirarse al agua” como una reina de belleza

Gabriel Urbina, portero nicaragüense vuelve a deslumbrar a imitar a una reina de belleza en una pasarela. Instagram Gabriel Urbina. ( Instagram Gabriel Urbina. /Instagram Gabriel Urbina.)

El portero nicaragüense Gabriel Urbina, quien defiende los colores de la Selección de Influencers de su país se puso de nuevo los tacos, para imitar la pasarela de una reina de belleza.

El joven se convirtió en toda una celebridad al imitar la caminata con la que su compatriota Sheynnis Palacios deslumbró en Miss Universo 2023, en El Salvador y este miércoles compartió un video en donde copió la pasarela que la tailandesa Anntonia Porsild, hizo en Miss Universo 2023. La joven fue electa como primera finalista.

LEA MÁS: Video: Portero nicaragüense se hizo viral tras modelar en la cancha en pleno partido

Ha sido tal el boom de Urbina haciendo sus pasarelas, que en su perfil de Instagram ahora se presenta como modelo.

La reacción de la gente ha sido viral, pues les divierte mucho sus salidas del portero y lo llenan de comentarios.

El nicaragüense Gabriel Urbina vuelve a imitar a una reina de belleza

Hace unos días concedió una entrevista al podcast nicaragüense “Como Te Veo Show”, en YouTube y dijo que hace la pasarela más allá de masculinidades y que la caminata en torno a Palacios le salió de forma natural.

También contó que algunos amargados no les ha gustado y él se lo toma con muy buen humor y lo enfrenta de forma crítica.

“Nadie merece recibir el odio que a veces uno recibe, porque eso es discriminación y al final esto es un deporte. Mucha gente es valiente detrás de un teléfono, pero es cobarde cuando está en la cara”, contó en el programa.