El Real Madrid silenció al Barcelona con doblete de Mbappé

El Real Madrid dio el gran golpe al vencer 2-1 al Barcelona en el Camp Nou, este domingo en el Clásico de la décima jornada de LaLiga española, con un doblete de Kylian Mbappé en la víspera de la gala del Balón de Oro.

El astro francés adelantó al Real Madrid en el 41 y el brasileño Raphinha igualó en el 61, pero casi sobre la campana reapareció Mbappé (87) para dar tres puntos de oro al equipo de la capital española.

Mbappé se fue de doblete ante el Barcelona. (JOSEP LAGO/AFP)

La victoria en el Camp Nou afianzó a los merengues en la tercera posición liguera acercándolos a tres puntos del Barça, líder y vigente campeón de la competición.

La derrota cortó la racha de nueve victorias en nueve partidos ligueros del equipo azulgrana.

El conjunto madridista eligió el mejor escenario para confirmar su racha ascendente con su quinta victoria consecutiva, la tercera en LaLiga.

El Real Madrid viajó a Barcelona con la importante ausencia de última hora del arquero Thibaut Courtois por gripe, pero Andriy Lunin suplió al belga a la perfección.

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Los dos equipos metieron intensidad a un encuentro en el que el Real Madrid dejó más el balón al Barça para buscar sus oportunidades en acciones de velocidad.

Mourinho apostó por la contención en el centro del campo con Bernardo Silva y Arda Güler, que volvió a ser uno de los faros del conjunto merengue a la hora de repartir balones.

Cucurella aguanta a Lamine

En el costado derecho, Marc Cucurella mantuvo una batalla sin descanso con el joven astro azulgrana Lamine Yamal, que este domingo no logró superar al defensa merengue.

Yamal apenas logró rematar dos balones que se fueron desviados (44, 78).

El peligro azulgrana llegó más por el otro costado con las entradas del inglés Anthony Gordon para disparar o meter balones al área.

Gordon pudo abrir el marcador tras aprovechar un error de Güler, robar y meter un disparo casi sin ángulo que detuvo Lunin (34).

Sólo un minuto antes Mbappé había tratado de sorprender con un remate acrobático que se fue alto (33).

El delantero francés apareció poco después para hacer el 1-0 cuando Gerard Martín trató de despejar un centro de Diomandé y el balón rebotó en Mbappé para colarse en la portería local (40).

El Real Madrid buscó hacer daño en velocidad con las arrancadas por el costado de Yan Diomandé, titular ante la ausencia por sanción de Vinícius, y las llegadas a zona de peligro de Jude Bellingham.

Lamine Yamal tuvo una muy mala tarde contra el Real Madrid. (LLUIS GENE/AFP)

El inglés estuvo cerca del gol en una gran galopada pero cada vez más cerrado por Gerard Martin acabó rematando fuera (50).

Mbappé cerró el partido

Con el Real Madrid viviendo sus mejores momentos, Pedri conectó con Raphinha en un costado del área y el brasileño casi sin ángulo puso la igualada (61).

El 1-1 dio paso a los mejores momentos del Barça que llegó con más peligro a los dominios de Lunin.

El meta ucraniano se lució al sacar una mano salvadora a un remate de cabeza a bocajarro de Gerard Martin (65)

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El Real Madrid aguantaba las acometidas hasta que Bellingham controló en el centro, pasó a Eduardo Camavinga que cabalgó por la banda izquierda para poner un balón en boca de gol a Mbappé (87) y cerrar el partido.

El francés, elegido mejor jugador del partido, lleva 11 goles en LaLiga, a dos de los 13 que lleva Rapinha como mejor artillero del campeonato.