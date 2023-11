El Renegado también pega porte en Costa Rica con una moto que fue mundialmente famosa

Mario Alberto Vega Durán tiene una Harley Davidson softyl custom FX. Foto: Cortesía

Hay vehículos que se vuelven icónicos en el mundo del cine y la televisión, un caso es la famosa moto Harley Davidson que Lorenzo Lamas volvió todo un símbolo en la serie de los 90, El Renegado.

La serie cuenta las aventuras de Reno Raines, un caza recompensas que a bordo de su Harley Davidson softyl custom FX stc del año 90 vivió toda clase de aventuras, mismo modelo que en Costa Rica don Mario Alberto Vega Durán también le saca el jugo.

Claro, empecemos por decirle Mosco, para que el ambiente de los motos pandilleras en Tiquicia sepan de quién estamos hablando, pues con ese apodo sí lo conocen Raimundo y todo el mundo.

Vega, tapicero de profesión, repara y construye asientos para moto y tapicería en general, habló con La Teja para contarnos porqué es que su moto es tan especial y tiene tanto jale.

- Su Harley es de esas que a cualquiera que le gustan las motos desearía, ¿cómo la obtuvo?

Mi moto es una que es la chineada de mi parte, tengo once años de tenerla, es la misma que usa Lorenzo Lamas en El Renegado, ella es 1.450 de cilindrada y tiene muchísimas extras, pintura exclusiva mandada a hacer, un color especial, cosas bastantes importantes que a través de los años le he hecho.

-¿Como qué extras tiene?

Tiene demasiado cromo, cilindros de alta compresión, válvulas de descompresión, hiper cargador, la computadora mapeada, mandos adelantados, en fin, por ahí anda más o menos.

- Me cuenta que con esta moto usted ha andado por todo lado y es bien famoso en el gremio...

Es que tengo muchísimos años de tener moto, tengo moto desde que tengo 14 años y ahora tengo 55. Desde hace muchos años estoy involucrado en el ambiente biker de alta cilindrada, estilo pandillera, fui presidente de un grupo, estuve en otros y desde hace unos años ya ando de forma independiente.

He tenido posibilidad de rodar hasta México, para Panamá y con esta moto he estado en toda Centroamérica, le he dado vuelta cuatro veces, entonces uno se hace un nombre en el gremio, pero no por andar metido en bares, sino por volar kilómetros, gracias a Dios le he podido dar muy duro a todo Centroamérica y Panamá y Costa Rica todo lo que usted quiera, en casi cada rincón del país.

- ¿Qué le dice la gente de la moto? ¿Le llega a que es el mismo modelo de El Renegado?

Sería entre los mismos harleros que son los que pueden identificar el modelo como tal, ellos sí me han dicho que es la moto de la serie. Hay una foto muy famosa que sale en Terminator, la que usa Schwarzenegger que también es muy identificable para los que andamos en este ambiente, para los compañeros de otras marcas no es tan así.

- Cuando usted encontró este modelo, ¿fue casualidad o era exactamente lo que andaba buscando?

Yo tuve la posibilidad de probar muchas marcas, modelos y en la misma Harley diversos estilos. Siempre he dicho que uno no elige la moto sino que la moto lo elige a uno, entonces un amigo en Costa Rica tenía una muy similar, la anduve y me enamoré de eso, las prestaciones que da este estilo y modelo en particular y con unos contactos que tengo en Estados Unidos, la mandé a traer. Yo he tenido 32 motos y esta es la que me tiene flechado, la que más me ha gustado.

- ¿Qué planes tiene para más adelante?

Para lo que es motociclismo en enero hay un evento muy importante en Granada, Nicaragua, para el que ya reservamos, para finales de marzo hay uno en Ciudad de Panamá que también ya estamos reservados, en febrero la convención de Costa Rica que vienen amigos de Centroamérica, yo los recibo en mi casa y por ahí andamos. Yo le digo a los amigos que yo voy a Centroamérica y no pago ni hospedaje ni alimentación, porque así somos los amigos bikers. Tengo un gran lema, que es rodar y hacer amigos.