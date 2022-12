El reto de Alajuelense: fichajes que llenen el ojo y le den los resultados que afición exige ya

Antonio Solana tiene mucho trabajo por realizar en las próximas semanas. (Jose Cordero)

Antonio Solana, director deportivo de Alajuelense, tiene un reto enorme: remozar la plantilla manuda para el Clausura 2023 y darle un giro a un equipo al que le urge ganar títulos.

El 2022 fue un fracaso en lo deportivo para la Liga, los manudos no pudieron ganar nada, golpeando aún más el ánimo de una afición que ya no tolera más peladas.

El Clausura 2022 se le fue de las manos en la final ante Cartaginés, en el Apertura 2022 perdió en las semifinales ante Saprissa, perdió la final de la Liga Concacaf ante Olimpia de Honduras y este domingo Herediano lo eliminó del Torneo de Copa en semifinales.

Para el 2023 de los cuatro grandes del fútbol nacional es el equipo que entra con más presión, por eso la gente exige cambios en la planilla que ya se están dando con las llegadas de Carlos Martínez, Juan Luis Pérez, Suhander Zúñiga, el argentino Dardo Miloc y el regreso del préstamo de Rashir Parkins.

Si usted fuera Antonio Solana, ¿qué cambios haría y qué posiciones reforzaría para el 2023?, le hicimos esa pregunta a aficionados manudos y un entrenador que conoce a la Liga y dieron su opinión.

Sin margen de error

Kenneth Barrantes formó parte de la Comisión Técnica de Alajuelense con Javier Delgado como gerente deportivo.

Kenneth Barrantes, técnico nacional de varios clubes de primera y segunda división, estuvo trabajando en las ligas menores erizas y en el 2018 era parte de la comisión técnica rojinegra cuando Javier Delgado ejercía como gerente deportivo, él es claro que los fichajes no tienen margen de error.

“Se necesita un lateral izquierdo, un lateral derecho, un volante central ofensivo, un contención y delanteros, sacando a Miguel Ajú, a Doryan Rodríguez y Josimar Alcocer del saco, la Liga tiene que buscar gente de experiencia en esos puestos, porque los jóvenes aún no les alcanza para competir.

“Pasa que en el mercado nacional no hay mucho de donde escoger y las plazas de extranjeros están prácticamente llenas, salió Aubrey (David), pero me parece que debe apostar a jugadores de experiencia”, comentó.

Para Barrantes, de los recientes fichajes el de Martínez es un gran acierto, los otros deben llegar a pulsearla y demostrar, eso sí, rápido, porque no les tendrán mucha paciencia por la situación actual que atraviesa la Liga.

Además, cree que les urge un delantero de experiencia y potente como el perfil de Jonathan Moya. Los erizos de hecho están buscando un nueve como su próximo refuerzo.

“Lo que pasa es que en la Liga no hay margen de error, todo es muy pronto, tiene que llegar y dar resultados ya, los refuerzos de la Liga tienen que tener claro que deben llegar y destacar rápido porque no hay tiempo que perder y la afición y la prensa están muy pendientes en cuanto a resultados.

“Si un refuerzo llega y no se acomoda rápido, vienen críticas y vendrá un tema muy mediático, que lo diga Ian Smith, que no se pudo acomodar, no rindió al 100% y hoy está afuera de la Liga”, añadió.

Alex López es un jugador que ya cumplió el ciclo en Alajuelense según el técnico Kenneth Barrantes.

El entrenador señaló un nombre que para él debería buscársele un reemplazo porque en el puesto no lo termina convenciendo, un jugador de ese perfil debería ser el eje del equipo y que le ayude en la media cancha a Celso Borges a generar jugadas de peligro.

“Las comparaciones son odiosas, pero el peso que tiene Alex López no es el mismo que tiene Mariano Torres en Saprissa y creo que el ciclo de Alex hace rato terminó en la Liga, es un jugador que ya pasó a ser promedio y no marca mucha diferencia, para mí no me llena del todo el ojo porque no es un jugador constante o del cual la Liga dependa, Ya da igual si juega o no.

“Yo pensaría en un jugador de corte ofensivo que alimente esa zona o darle más protagonismo a otros jugadores en esa posición como Aarón Suárez, irlo perfilando, tomar ese riesgo”, explicó Barrantes.

Refuerzos a la media

Los aficionados manudos están en la misma línea que Barrantes, piensan que es urgente llevar gente a la media cancha para dar un balance.

“La línea de la mediacancha es la que urge más trabajar, especialmente con un volante defensivo y dos volantes mixtos y un delantero efectivo. Se necesita que la Liga juegue a algo, pero con jugadores que no estén viciados con el conformismo que ha imperado en los últimos años”, opina Mariano Gómez.

Este vecino de Tibás, pero manudo de hueso colorado, afirma que Solana debe analizar muy bien a los jugadores que ya no suman y no tener temor en tomar decisiones fuertes.

Por su parte, Andrés Baldí, de San Rafael de Alajuela, recordó un reclamo que muchos fiebres vienen haciendo años, como lo es la portería y también reforzaría la delantera.

Wardy Alfaro suele ser de los señalados por parte de la afición de Alajuelense.

“Un punto en el que no dudaría, es en la preparación de porteros, me parece que es muy deficiente y eso empieza por Wardy Alfaro. Así que cambiaría todo ese staff y buscaría traerme de vuelta a Paul Mayorga, o a alguien que realmente venga a cambiar ese departamento tan débil en el equipo.

“No dudaría en enviar a préstamo o finiquitar a Bernal Alfaro, pues realmente es un jugador que se le han dado múltiples oportunidades y nunca salió del cascarón. Creo que ya es hora de empezar a cosechar los frutos del CAR, y la única manera es dándole minutos a los chiquillos”, comentó Baldí.

Cada quien tiene su receta para la solución, pero en Antonio Solana y el grupo que le apoya es donde realmente pasan las medidas que muchos manudos esperan.