Las declaraciones de Martín Arriola que enojaron a la afición de Alajuelense

Las justificaciones de Martín Arriola no cayeron bien en parte de la afición manuda. (Jose Cordero)

El asistente técnico de Alajuelense, Martín Arriola, dio su última conferencia de prensa en el Torneo de Copa 2022 y sus palabras cayeron muy pesadas en un buen sector de los aficionados erizos.

Los fiebres manudos afirman que más que razones o explicar qué sucederá con el equipo, el charrúa se dedicó a dar excusas de porqué quedaron fuera de otro torneo más.

“Creo que hicimos un muy buen partido, fuimos superiores. En el primer tiempo creo que solo hubo un equipo en la cancha, algunas tomas de decisiones no permitieron que nos pusiéramos en ventaja.

“Después sucedió lo que nos viene sucediendo, algunas situaciones puntuales que condicionan un poco. Tenemos un error en salida, nos convierten y luego el partido se hace cuesta arriba”, dijo.

Chiflidos volvieron a ser protagonistas en el Morera Soto

Ya es cansado ese discurso de "fuimos superiores" cuando se pierde, el mismo que dijo el técnico se Real España, hasta el mismo que dijo Luis Enrique... Como que se está convirtiendo en un discurso derrotista eso de jugamos mejor aunque perdimos 🤨 — Wilson Yesid Moreno (@colo_cali) December 12, 2022

Una tarea gigante es la de volver a hacer que la afición crea en el club, uno de los puntos por los que se le cuestionó.

“Yo creo en el CCT, Creer, Crecer y Trabajar, eso es lo único que hay en este tipo de situaciones, creer que se puede, crecer día a día y trabajar, es la única forma de salir adelante. Tenemos dos competencias muy importantes el próximo año, una nacional y otra internacional”

“Tenemos demasiados ejemplos con el Mundial que a veces no hay justicia en el fútbol y que los equipos que hacen mejor las cosas no siempre ganan, no tenemos otra alternativa que seguir creyendo que somos un gran equipo y vamos a ganar ese torneo”, comentó.

La tarea para Andrés Carevic en Alajuelense es bastante grande. (Jose Cordero)

Geiner Segura se jaló otra torta en el Morera Soto

Le consultaron si trabajar la parte mental es uno de los aspectos clave, pues es uno de los puntos en los que más han fallado pero no quiso profundizar mucho en el tema; más bien, tiró otra excusa, que son situaciones puntuales las que los hacen perder títulos.

“Hay cosas que sí se han hablado, que en el club ya se empezaron a trabajar, en minimizar ese margen de error porque, posiblemente, creo que es una de las condicionantes más grandes que ha tenido la institución en los últimos años, son detalles muy puntuales que suceden y dan al traste con el trabajo”, añadió.