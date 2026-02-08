El romántico gesto que recibió Creichel Pérez antes del partido ante Herediano

Creichel Pérez, delantero de Alajuelense no puede entrar a la cancha sin recibir un romántico amuleto para la buena suerte.

En cada juego en el estadio Alejandro Morera Soto, es su hermosa novia, la modelo Alondra Valverde, quien se encarga de desearle lo mejor al futbolista liguista, pero de una manera muy particular.

Creichel Pérez y su novia, la modelo Alondra Valverde.

El gesto de la pareja de Creichel Pérez

Valverde posteó un video en sus redes sociales, en donde mostró qué hace cuando el futbolista rojinegro hace su ingreso a la grama de la Catedral manuda.

Este sábado, mientras Creichel caminaba a la cancha, minutos antes del inicio del juego contra Herediano, el jugador volvió su mirada hacia donde está Alondra y le lanzó un beso y la joven repitió la misma acción.

“Mi besito que nunca falte”, escribió la joven, todo un gesto de complicidad.