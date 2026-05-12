El San Carlos de Wálter Centeno blinda a una de sus figuras hasta el 2028

La Asociación Deportiva San Carlos sigue haciendo ajustes en su planilla y lograron la renovación de una de las figuras del equipo norteño.

Este martes, el equipo que dirige Wálter Centeno dio a conocer que el capitán Roberto Córdoba seguirá con el equipo hasta mediados del 2028.

LEA MÁS: El San Carlos de Wálter Centeno se desplomó y el gerente deportivo del equipo habló del tema

Roberto Córdoba seguirá con San Carlos hasta el 2028. Foto: prensa SC. (San Carlos/San Carlos)

La renovación de Roberto Córdoba

Córdoba llegó a San Carlos en el 2018, procedente de Alajuelense, y desde entonces es uno de los jugadores claves en el equipo norteño.

“Sancarleño de corazón, Roberto seguirá defendiendo con orgullo nuestros colores, aportando liderazgo, compromiso y entrega dentro y fuera del terreno de juego, además de compartir su experiencia con las nuevas generaciones de futbolistas del club.

“Nos llena de orgullo seguir contando con un referente de nuestra institución y de nuestro cantón”.