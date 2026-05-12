Deportes

El San Carlos de Wálter Centeno blinda a una de sus figuras hasta el 2028

San Carlos sigue haciendo ajustes en su plantilla y confirmó la permanencia de una de sus figuras

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Por Yenci Aguilar Arroyo

La Asociación Deportiva San Carlos sigue haciendo ajustes en su planilla y lograron la renovación de una de las figuras del equipo norteño.

Este martes, el equipo que dirige Wálter Centeno dio a conocer que el capitán Roberto Córdoba seguirá con el equipo hasta mediados del 2028.

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Roberto Córdoba es el capitán de San Carlos, esta imagen es del duelo contra Liberia.
Roberto Córdoba seguirá con San Carlos hasta el 2028. Foto: prensa SC. (San Carlos/San Carlos)

La renovación de Roberto Córdoba

Córdoba llegó a San Carlos en el 2018, procedente de Alajuelense, y desde entonces es uno de los jugadores claves en el equipo norteño.

“Sancarleño de corazón, Roberto seguirá defendiendo con orgullo nuestros colores, aportando liderazgo, compromiso y entrega dentro y fuera del terreno de juego, además de compartir su experiencia con las nuevas generaciones de futbolistas del club.

“Nos llena de orgullo seguir contando con un referente de nuestra institución y de nuestro cantón”.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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