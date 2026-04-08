El San Carlos de Wálter Centeno y esto dijo el gerente deportivo del equipo habló del tema

El fantasma del descenso acecha a la Asociación Deportiva San Carlos y este fin de semana, en la jornada 15 enfrentará una final, en su lucha por mantenerse en la máxima categoría.

Los toros, al mando de Wálter Centeno se colocaron en los primeros lugares de la tabla, hasta la fecha 11 del torneo de Clausura, pero una combinación de resultados los volvió a poner en el sótano de la tabla acumulada y este domingo, a las 6 de la tarde se medirá a Guadalupe FC, en un duelo que promete grandes emociones.

En el presente campeonato, los norteños son sétimos con 17 puntos. Su última victoria fue contra Herediano, el 22 de febrero pasado, luego empataron contra Cartaginés y Puntarenas FC y acumula cuatro derrotas, contra Alajuelense, Sporting FC, Saprissa y Municipal Liberia.

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30 puntos tiene San Carlos en la tabla acumulada y Guadalupe FC tiene 24 unidades.

La Asociación Deportiva San Carlos enfrentará una final, este domingo, en su lucha por mantenerse en primera división. Foto: prensa SC. (Foto: prensa SC./Foto: prensa SC.)

En la tabla acumulada, San Carlos tiene 30 puntos y Guada 24. Una victoria de San Carlos provocaría la despedida de Guadalupe de la primera división, pero si el equipo de la rosa se deja los tres puntos en el Carlos Ugalde, le complica el panorama a los alajuelenses.

En las últimas fechas, San Carlos se medirá ante Herediano, Cartaginés y Pérez Zeledón; mientras que Guadalupe FC lo hará contra Pérez Zeledón, Saprissa y Cartaginés.

Ocupados

Carlos Acosta, gerente deportivo de los sancarleños conversó con La Teja, sobre el panorama del equipo y del duelo del fin de semana.

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“Hemos perdido un chance importante por la clasificación, por una combinación de resultados, porque matemáticamente podríamos tener opciones para estar arriba.

“En la parte de abajo nos ocupa el hecho de que no hemos ganado seis partidos, no hemos estado bien y no somos conformistas, estamos viendo detalles para minimizar el riesgo y hoy es una ocupación, tenemos que dar más.

El juego entre San Carlos y Guadalupe FC será el domingo, a las 6 p.m. Foto: prensa SC. ( Foto: prensa SC. /Foto: prensa SC.)

“No sé si los jugadores se han distraído un poco, hoy estamos en una situación complicada y tenemos buenos jugadores, que han sacado al equipo adelante y tenemos que volver al trabajo en conjunto”, comentó.

Acosta calificó la mejenga del fin de semana como una final.

“Ahorita nos enfocamos en la final contra Guadalupe, tenemos que ser un San Carlos mostrando su mejor versión, se verán los deseos de un equipo que ha trabajado duro y tenemos altas expectativas sobre el juego.

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“Hoy por hoy, tenemos seis puntos por encima de ellos y dentro de todo nos jugamos el último chance para seguir peleando algo arriba.

“Los jugadores están haciendo su máximo esfuerzo, los entiendo, fui jugador y sé que cuando hay un resultado malo no somos los peores ni cuando ganamos somos los mejores, sé que hemos dejado de hacer cosas, que nos tienen en una situación complicada, pero conozco la madurez del equipo para sacar el partido”, comentó.