El secreto de los goles de Mia Corbin llegan en un mensaje de WhatsApp desde Estados Unidos

Mia Corbin, delantera de Alajuelense y su mamá. Karen. Foto: Instagram

Mia Corbin tiene un secreto que la motiva muchísimo en cada partido con Alajuelense. Ella revisa su teléfono y lee un mensaje que le llega minutos antes del inicio desde Seattle, Washington, Estados Unidos, su querida tierra.

La delantera tiene la costumbre que su mamá, Karen, le escribe un mensaje de motivación antes de cada mejenga lo que le llena de suficiente confianza para salir a la cancha y demostrarse como la jugadora letal que ha sido con las Leonas.

Aunque viven a miles de kilómetros, el apoyo de su familia sigue siendo vital para su buen rendimiento, parte de lo que nos confesó.

En La Teja nos sentamos un rato a conversar con Mia, en inglés eso sí, pues ella salvo palabras contadas que le han enseñado, no maneja el español.

-¿Cómo se ha sentido en el equipo?

He contestado esa pregunta mucho, pero en realidad desde el primer momento que aterricé acá todos me han dado una superbienvenida. Llegar acá, conocerlos a todos, que estaban superemocionados de tenerme acá y me decían, “tienes que anotar, tienes que anotar” y yo les decía, “wooo, wooo, puedo jugar en el equipo primero” (risas). Realmente me siento muy emocionada de estar acá

No creía que me iba sentir tan tranquila y cómoda tan rápido y queriendo a Costa Rica tanto cómo la estoy queriendo. Los entrenadores y todos en el equipo me hacen sentir como en casa, es algo muy bueno, no tengo ninguna queja al respecto.

-¿Es su primera vez jugando afuera de Estados Unidos?

Profesionalmente y de manera formal sí, en mi universidad fuimos a jugar contra el equipo femenino del Barcelona y de la Roma, estuve allí en Europa conociendo todo eso, fue muy emocionante y divertido. Vimos las instalaciones, los entrenamientos, pude ver jugar a Messi, anotó dos goles frente a mí y dije: “Dios mío, puedo morir ahora, estoy muy feliz. Fue la mejor de las experiencias, no todos pueden decir que tienen esas oportunidades.

-¿Qué ha aprendido de su primera experiencia internacional?

Yo quería salir de Estados Unidos porque quería estar fuera de mi zona de confort, experimentar nuevas culturas y crecer. Quiero aprender muchísimo, es algo que me gusta mucho y hacer esto es de las mejores maneras que puedes hacerlo, ser capaz de explorar nuevos ambientes. Muchas veces te sientes muy cómoda en un lugar y entonces te estancas y no creces. No aprendes en la vida, ni aprendes de los nuevos riesgos.

-¿Cómo es estar lejos de la familia, de los amigos?

Honestamente ha sido algo retador, pero me siento con mucha confianza de estar acá, he hecho amigos que ya se sienten como una familia en el club. Definitivamente extraño a mis hermanos menores, tengo tres (Hayden y Carson son gemelos y Noah es el del medio)

Yo soy la mayor (tiene 24 años) y la única chica, les hago videollamadas siempre que puedo. Ellos son muy jóvenes y quiero estar presente en sus vidas, que me cuenten cómo van en las escuela y eso. Todos los días hablo con mi mamá además.

-¿Qué es lo que más extraña de casa?

(Hace una pausa) Yo diría que a mis hermanos porque somos una familia muy unida, estoy muy contenta porque mi mamá (Karen) y mi abuelo (Gordon) vinieron acá para verme jugar (contra Pérez Zeledón ganaron 7-0), pude anotar, hacerlo bien, estoy feliz que pude tener un buen rendimiento para mostrarles. En casa se quedó mi papá (Frederick) y mi abuela (Sally) cuidando a los niños.

Mia Corbin, delantera de Alajuelense y su hermanitos, Hayden, Carson y Noah. Foto: Instagram

-¿Cómo fue crecer en una ciudad como Seattle?

Muy lluvioso, jajajaja, se parece mucho a acá, por eso me siento como en casa, llueve como de las dos a la cinco, pero bueno, en realidad ni niñez fue genial, fui la única niña por mucho tiempo, pero eso no me detuvo para salir a hacer amigos, siempre me gustó mucho el deporte, también jugué softball, entonces tenía amigos en los dos deportes, jugué ambos hasta la universidad.

-¿Y porqué se quedó con el fútbol?

Porque sabía que es lo que podía jugar después de la universidad y me permitiría experimentar nuevas culturas, conocer gente lo más que pueda en la vida.

-¿Esperaba ser goleadora tan pronto y adaptarse tan bien?

En realidad no, porque lo más importante para mí cuando llegué acá es que la Liga ganara el campeonato, quiero ganar el tercero con ellos, eso lo que realmente más me importa en este momento, luego los goles irán llegando, colaborar con mis compañeras estando en el lugar correcto y con la ayuda que ellas me dan, eso es todo un esfuerzo de equipo. Soy muy afortunada de jugar en un equipo así con muchas seleccionadas nacionales de Costa Rica, eso ayuda mucho.

Mia Corbin ha mostrado un muy buen rendimiento con Alajuelense femenino. Fotografía: Prensa LDA

-¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?

Costa Rica tiene el mejor café de la historia, Dios mío, me gusta mucho reunirme con mis compañeras a tomar café y me muestran un poco de los alrededores. Me gusta mucho pasear, ir a ver la naturaleza, tal vez no se puede salir mucho de la capital, pero igual se puede ir a ver naturaleza. Costa Rica es muy verde, me recuerda mucho a Washington.

-Este es el segundo equipo en el que está con Shirley Cruz, ¿ella tuvo algo que ver con que viniera acá?

Sí, afortunadamente pude jugar con ella en Seattle, ellos (Alajuelense) vieron mi video y ella les dijo que me conocía, me llenó de cumplidos y me recomendó, por lo que de alguna forma tengo que agradecerle y fue algo muy importante, porque Shirley Cruz es Shirley Cruz, he aprendido mucho de ella. Es una buena líder y buena persona de quién aprender.