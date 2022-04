Marilenis Oporta, la leona que superó el hambre y la xenofobia para inspirar con su relato

Marilenis Oporta (primera de izquierda a derecha) se levantó de un origen humilde y complicado para perseguir sus sueños. (JOHN DURAN)

Marilenis Oporta tenía un año y cuatro meses cuando su mamá cruzó el río San Juan para llegar con ella a La Fortuna de San Carlos, lo hicieron a escondidas, durmiendo debajo de los árboles, con la misma ilusión que millones de nicaragüenses vienen a Costa Rica, buscar una mejor vida.

“No sé exactamente dónde nací, mi mamá me ha dicho muchas veces donde nací, pero no sé exactamente dónde es, sé que fue en Nicaragua, pero toda mi vida la he vivido en Costa Rica, toda la vida en San Carlos, que es de donde soy”, esa fue apenas la primera de las revelaciones de esta leona.

Oporta es una de las diez protagonistas del documental Leonas, en el que ella y sus compañeras abrieron su corazón para mostrar partes de sus vidas que no han sido fáciles.

Al igual que muchas personas nacidas en Nicaragua, ella ha enfrentado en la tierra que considera su país, el que la vean a veces por encima del hombro, una xenofobia que lamentablemente se vive en Costa Rica.

¿Con qué derecho se le puede decir que su corazón no palpita en blanco, azul y rojo cuando no conoce nada más que esta tierra? El haber nacido unos kilómetros más allá de Tiquicia no le quita nada de eso.

“Por no tener pasaporte no puedo ir a Nicaragua, por no tener la nacionalidad costarricense todavía no puedo jugar en selección, me han salido oportunidades para ir a jugar a universidades en Estados Unidos y al no tener los documentos me han cerrado las puertas en muchas cosas”, confiesa Oporta.

En el corazón de Marilenis vestir la roja es algo que le ilusiona tremendamente, actualmente está trabajando para conseguir la nacionalidad, proceso en el que la Liga la ayuda, nos contó. Ya presentó todos los documentos, solo está esperando la resolución.

“Hablar de mi historia no es fácil, pero cuando uno se abre y lo hace con una persona que te da la confianza, es un poquito más fácil hacerlo. Sabía que era el momento para hacerlo, muchas personas me iban a ver para hablarles de mis sueños, espero que muchas personas puedan inspirarse, no solo en el ámbito del fútbol, sino como historia de vida”

“Yo he vivido desde discriminación hasta momentos de hambre, cosas muy difíciles, por lo que agradezco mucho ser parte de este proyecto y estar acá”, nos contó luego de la premier.

En el documental además podrán ver cómo Oporta hasta pasó noches con hambre por venirse al GAM para cumplir su sueño de ser futbolista, al punto que su salud hasta estuvo en riesgo por ello.

Duro reto

Aún hoy, cuando es uno de los pilares de Alajuelense en la lucha por ser tricampeona nacional, su lucha sigue, según nos confesó, pues afirma que hay gente que no la quiere ver en la Sele solo por su origen.

“A mí me han dicho muchas veces que por más que me nacionalice tica no lo seré nunca, comentarios que en su momento me han dolido mucho, pero que en realidad me han hecho más fuerte, hoy en día que me digan eso no significa nada para mí.

“Yo estoy muy orgullosa de haber nacido en Nicaragua, pero también he vivido toda mi vida en Costa Rica, me siento como una tica más, llevo a este país en el corazón y esperemos en Dios que pronto pueda salir mi nacionalidad y poder ratificarlo con un documento”, nos explicó.

Al igual que otros jugadores de origen nicaragüense como Óscar Duarte, quien se volvió todo un referente patrio y Carlos Martínez, recientemente convocado a la Sele, Marilenis se busca reflejar en esos ejemplos, aunque las historias de todos sean diferentes.

“Con el caso de Duarte muchas personas me decían, ¿por qué no se nacionaliza y puede jugar con la Sele? y no lo había pensado, si tengo toda mi vida de vivir en Costa Rica”, agregó.

Marinelis actualmente vive sola en un departamento en Alajuela, si bien es cierto el dinero no le sobra y aún debe pulsearla duro, las cosas poco a poco van mejorando para ayudar a su familia y hasta está estudiando en la U, la cual se la paga la Liga, estudia emergencias médicas.

“Lo que se gana en fútbol femenino es poco, pero ahora al menos me está alcanzado para poder pagar mi departamento, mandarle aunque sea diez mil colones a mi mamá, para mí eso significa mucho. Espero esta seguir creciendo y poder ayudar más a mi familia. Estoy en el equipo que quiero, estudiando lo que quiero, las cosas me están saliendo superbién, me siento superfeliz”.