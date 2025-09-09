El secreto detrás del gol de Adrián Chévez contra Sporting: un presentimiento antes del partido

Adrián Chévez se lució con un gol a los 10 segundo, en el juego contra Sporting, el domingo anterior. Prensa ML. (Municipal Liberia/Municipal Liberia)

El gol que Adrián Chévez marcó el domingo ante el Sporting, no sólo fue el primer tanto que marca el joven lateral con la camiseta de Liberia, sino que su anotación entró en los libros de historia del país, y del mundo.

Chévez hizo el gol a los 10 segundos de iniciado el partido y de esta manera, Adrián hizo la anotación más temprana en el fútbol nacional en el siglo XXI y el cuarto más rápido en toda la historia.

Según la transmisión de FUTV, los otros tres se dieron durante los 80 y 90, dos a los 8 segundos y uno a los 9.

Este lunes, el muchacho de 21 años conversó con La Teja y habló de este importante gol y del triunfo de los aurinegros, que los mantiene en la cima de la tabla, con 14 puntos.

“Yo tengo una hermana postiza, llamada Keylin y le dije que había soñado con que iba a hacer un gol. Es una sensación bastante bonita, por la gente que me apoya y además por el pueblo, por la provincia de Guanacaste, que me han tratado muy bien y nos están apoyando.

“Esto es parte del sueño, luchando por ese primer lugar, es el objetivo de todos y queremos seguir, meternos en las semifinales”, afirmó.

