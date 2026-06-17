El sorpresivo y emotivo anuncio con el que Shirley Cruz sacude las redes sociales

La exjugadora nacional, Shirley Cruz, hizo oficial su salida del Toluca femenil, en el cual se desempeñaba como asistente técnica desde el año anterior.

“Hoy me toca despedirme de una etapa que recordaré con mucho cariño. Quiero agradecer al club por la oportunidad y la confianza depositada en mí para formar parte de este proyecto.

Shirley Cruz no sigue en el Toluca

“Ha sido un orgullo representar estos colores y contribuir, desde mi rol de auxiliar técnica, al crecimiento del equipo.

“Gracias a toda la parte administrativa y a las personas que trabajan cada día detrás de escena. Su esfuerzo y dedicación son fundamentales para que todo funcione y para que el equipo pueda desarrollarse en las mejores condiciones.

“Gracias también a todo el staff por el compañerismo, el profesionalismo y el compromiso compartido durante este camino. Ha sido un placer trabajar junto a ustedes y aprender cada día.

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“Y un agradecimiento muy especial para las jugadoras. Gracias por su confianza, esfuerzo, sacrificio y pasión. Ha sido un privilegio acompañarlas en cada entrenamiento, cada partido y cada desafío.

“Me llevo grandes aprendizajes, recuerdos inolvidables y el orgullo de haber compartido este recorrido con ustedes. Les deseo muchos éxitos, tanto a nivel deportivo como personal”, informó en sus redes la exjugadora de Alajuelense.