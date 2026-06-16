Famosísimo streamer internacional revela su Mundial favorito… y Costa Rica tiene mucho que ver

El famoso streamer argentino, Davo Xeneize, hizo una importante revelación en cuanto a su Mundial favorito de la historia, en el que una de las grandes razones para ser hincha de Boca Jrs es la actuación de Costa Rica.

Davo Xeneize dijo que Brasil 2014 fue el mejor Mundial por lo hecho por Costa Rica (IG Davo Xeneize/IG Davo Xeneize)

En el programa 412, junto con más reconocidos creadores de contenido de dicho país, el streamer recordó a Brasil 2014 con mucho cariño, diciendo que lo hecho por la Sele, llegando a cuartos de final tras superar el grupo de la muerte con tres campeones del mundo, lo hace insuperable.

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“¿Por qué está tan arriba? Me emociono, Costa Rica, grupo con Inglaterra, Italia y Uruguay y quedó primera, nunca lo vi en mi vida eso, es increíble", confesó Davo con una sonrisa de emoción ante la consulta de La Cobra, otro muy famoso streamer de Argentina.