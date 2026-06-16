Deportes

Famosísimo streamer internacional revela su Mundial favorito… y Costa Rica tiene mucho que ver

Davo Xeneize confesó que su Mundial favorito fue el de 2014 en gran medida por Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

El famoso streamer argentino, Davo Xeneize, hizo una importante revelación en cuanto a su Mundial favorito de la historia, en el que una de las grandes razones para ser hincha de Boca Jrs es la actuación de Costa Rica.

Davo Xeneize dijo que Brasil 2014 por lo hecho por Costa Rica
Davo Xeneize dijo que Brasil 2014 fue el mejor Mundial por lo hecho por Costa Rica (IG Davo Xeneize/IG Davo Xeneize)

En el programa 412, junto con más reconocidos creadores de contenido de dicho país, el streamer recordó a Brasil 2014 con mucho cariño, diciendo que lo hecho por la Sele, llegando a cuartos de final tras superar el grupo de la muerte con tres campeones del mundo, lo hace insuperable.

LEA MÁS: Thomas Christiansen reveló si el Coco Carrasquilla podrá jugar en debut de Panamá ante Ghana

¿Por qué está tan arriba? Me emociono, Costa Rica, grupo con Inglaterra, Italia y Uruguay y quedó primera, nunca lo vi en mi vida eso, es increíble", confesó Davo con una sonrisa de emoción ante la consulta de La Cobra, otro muy famoso streamer de Argentina.

@laagusneta Cobra, respeta el Mundial 2014 #412 #mundial #viral #worldcup ♬ sonido original - Agusneta
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Davo XeneizeMundial 2026Brasil 2014Costa RicaArgentina
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.