Thomas Christiansen reveló si el Coco Carrasquilla podrá jugar en debut de Panamá ante Ghana

Adalberto Carrasquilla se lesionó en la final entre Pumas y Cruz Azul el 24 de mayo. (CARL DE SOUZA/AFP)

Panamá iniciará su debut el miércoles ante Ghana en el Mundial 2026 sin su principal jugador, Adalberto Carrasquilla, quien se recupera de una lesión muscular, anunció el seleccionador del combinado canalero, el hispano-danés Thomas Christiansen.

Los canaleros jugarán a las 5 p.m. ante los africanos por el grupo L, en el que Inglaterra y Croacia abrirán la jornada a las 2 p.m.

El volante de los Pumas de México, de 27 años, es una pieza fundamental en el engranaje del equipo de Christiansen, ya que es el “cerebro” encargado de distribuir el balón y de marcar los ritmos en la selección panameña.

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El jugador se lesionó tras una dura entrada que sufrió el pasado 24 de mayo durante el partido de vuelta de la final del Clausura de la Liga MX, y su recuperación se ha convertido en poco menos que una cuestión de Estado.

Carrasquilla “está bien, por supuesto, no está al 100 por 100 y va a estar en el banquillo”, dijo Christiansen en la conferencia de prensa previa al partido contra Ghana en Toronto.

Sin embargo, el seleccionador panameño no descartó que pueda jugar en función del desarrollo del encuentro.

“Vamos a ver cómo se va desarrollando el partido (...) hay que ir poco a poco, pero si mañana hay que jugarla toda, vamos a tener que hacerlo si lo creemos necesario”, agregó.

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Muchas de las opciones panameñas para calificar a la siguiente fase, al menos como uno de los ocho mejores terceros, pasan por vencer al conjunto africano.

Esta es la segunda participación de Panamá en una Copa del Mundo, tras Rusia 2018, donde quedó última con cero puntos al perder todos sus partidos.

“No solo es participar y competir, es también tener la posibilidad de hacer historia”, aunque “tenemos mucho respeto a Ghana” porque es una selección “con experiencia” mundialista.

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