Portugal vs. Congo: Hora y canal para ver a Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica y España

Cristiano Ronaldo liderará a Portugal en su debut mundialista ante Congo. (ATTILA KISBENEDEK/AFP)

La selección de Portugal hará este miércoles 17 de junio su debut en el Mundial 2026 cuando enfrente a Congo en un compromiso correspondiente a la primera jornada del Grupo K.

El encuentro se disputará en el Houston Stadium y tendrá como gran atractivo la presencia de Cristiano Ronaldo, quien buscará liderar a los lusos en su intento por conquistar la Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo vuelve a centrar la atención

Portugal y República Democrática del Congo juegan este miércoles 17 de junio en el Mundial 2026. (Chat GPT/La Nación)

Cada partido de Portugal genera expectativa, pero cuando Cristiano Ronaldo está en la cancha, el interés se multiplica.

El histórico delantero llega a su última Copa del Mundo con la misión de guiar a una selección portuguesa que aparece entre las candidatas a realizar un papel importante en el torneo.

Los lusos cuentan con una generación llena de talento y buscarán comenzar su camino con una victoria para tomar confianza desde la primera fecha.

Mientras tanto, Congo intentará sorprender a uno de los favoritos del grupo y dar uno de los primeros golpes del campeonato.

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El estreno de Portugal es uno de los partidos más esperados de la jornada mundialista debido al peso de su plantilla y a la presencia de Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más reconocidos del mundo.

¿A qué hora y dónde ver Portugal vs. Congo?