Portugal vs. Congo: Hora y canal para ver a Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica y España

La selección de Portugal hará este miércoles 17 de junio su debut en el Mundial 2026 cuando enfrente a Congo en un compromiso correspondiente a la primera jornada del Grupo K.
El encuentro se disputará en el Houston Stadium y tendrá como gran atractivo la presencia de Cristiano Ronaldo, quien buscará liderar a los lusos en su intento por conquistar la Copa del Mundo.
Cristiano Ronaldo vuelve a centrar la atención
Cada partido de Portugal genera expectativa, pero cuando Cristiano Ronaldo está en la cancha, el interés se multiplica.
El histórico delantero llega a su última Copa del Mundo con la misión de guiar a una selección portuguesa que aparece entre las candidatas a realizar un papel importante en el torneo.
Los lusos cuentan con una generación llena de talento y buscarán comenzar su camino con una victoria para tomar confianza desde la primera fecha.
Mientras tanto, Congo intentará sorprender a uno de los favoritos del grupo y dar uno de los primeros golpes del campeonato.
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El estreno de Portugal es uno de los partidos más esperados de la jornada mundialista debido al peso de su plantilla y a la presencia de Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más reconocidos del mundo.
¿A qué hora y dónde ver Portugal vs. Congo?
|País
|Hora
|Canal
|Costa Rica
|11:00 a. m.
|Fox+ y TD Max
|México
|11:00 a. m.
|Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX
|Estados Unidos
|1:00 p. m. (ET)
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Perú
|12:00 p. m.
|DirecTV y Paramount+
|Colombia
|12:00 p. m.
|DirecTV y Paramount+
|Ecuador
|12:00 p. m.
|DirecTV y Paramount+
|Chile
|1:00 p. m.
|DirecTV y Paramount+
|Venezuela
|1:00 p. m.
|DirecTV y Paramount+
|Bolivia
|1:00 p. m.
|DirecTV y Paramount+
|Argentina
|2:00 p. m.
|DirecTV y Paramount+
|Uruguay
|2:00 p. m.
|DirecTV y Paramount+
|Paraguay
|2:00 p. m.
|DirecTV y Paramount+
|Brasil
|2:00 p. m.
|DirecTV y Paramount+
|Guatemala
|11:00 a. m.
|Tigo Sports
|Nicaragua
|11:00 a. m.
|Tigo Sports
|Honduras
|11:00 a. m.
|Tigo Sports
|El Salvador
|11:00 a. m.
|Tigo Sports
|República Dominicana
|11:00 a. m.
|Canales locales y Tigo Sports
|Puerto Rico
|11:00 a. m.
|Canales locales
|España
|7:00 p. m.
|DAZN y Movistar+