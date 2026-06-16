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Portugal vs. Congo: Hora y canal para ver a Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica y España

Portugal inicia su participación en el Mundial 2026 enfrentando a Congo en un partido que genera enorme expectativa por la presencia de Cristiano Ronaldo

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Por Hillary Chinchilla Marín
El delantero de Portugal #07 Cristiano Ronaldo (derecha) celebra tras anotar el gol de penal para el 1-2, mientras el mediocampista de Hungría #17 Callum Styles reacciona durante el partido de fútbol del grupo F de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026 entre Hungría y Portugal, el 9 de setiembre de 2025 en Budapest, Hungría. (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)
Cristiano Ronaldo liderará a Portugal en su debut mundialista ante Congo. (ATTILA KISBENEDEK/AFP)

La selección de Portugal hará este miércoles 17 de junio su debut en el Mundial 2026 cuando enfrente a Congo en un compromiso correspondiente a la primera jornada del Grupo K.

El encuentro se disputará en el Houston Stadium y tendrá como gran atractivo la presencia de Cristiano Ronaldo, quien buscará liderar a los lusos en su intento por conquistar la Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo vuelve a centrar la atención

Portugal y República Democrática del Congo juegan este miércoles 17 de junio en el Mundial 2026.
Portugal y República Democrática del Congo juegan este miércoles 17 de junio en el Mundial 2026. (Chat GPT/La Nación)

Cada partido de Portugal genera expectativa, pero cuando Cristiano Ronaldo está en la cancha, el interés se multiplica.

El histórico delantero llega a su última Copa del Mundo con la misión de guiar a una selección portuguesa que aparece entre las candidatas a realizar un papel importante en el torneo.

Los lusos cuentan con una generación llena de talento y buscarán comenzar su camino con una victoria para tomar confianza desde la primera fecha.

Mientras tanto, Congo intentará sorprender a uno de los favoritos del grupo y dar uno de los primeros golpes del campeonato.

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El estreno de Portugal es uno de los partidos más esperados de la jornada mundialista debido al peso de su plantilla y a la presencia de Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más reconocidos del mundo.

¿A qué hora y dónde ver Portugal vs. Congo?

PaísHoraCanal
Costa Rica11:00 a. m.Fox+ y TD Max
México11:00 a. m.Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX
Estados Unidos1:00 p. m. (ET)FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
Perú12:00 p. m.DirecTV y Paramount+
Colombia12:00 p. m.DirecTV y Paramount+
Ecuador12:00 p. m.DirecTV y Paramount+
Chile1:00 p. m.DirecTV y Paramount+
Venezuela1:00 p. m.DirecTV y Paramount+
Bolivia1:00 p. m.DirecTV y Paramount+
Argentina2:00 p. m.DirecTV y Paramount+
Uruguay2:00 p. m.DirecTV y Paramount+
Paraguay2:00 p. m.DirecTV y Paramount+
Brasil2:00 p. m.DirecTV y Paramount+
Guatemala11:00 a. m.Tigo Sports
Nicaragua11:00 a. m.Tigo Sports
Honduras11:00 a. m.Tigo Sports
El Salvador11:00 a. m.Tigo Sports
República Dominicana11:00 a. m.Canales locales y Tigo Sports
Puerto Rico11:00 a. m.Canales locales
España7:00 p. m.DAZN y Movistar+
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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