Argentina vs. Argelia: hora y canal del partido de hoy en el Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica y España

La espera terminó para millones de aficionados. La selección de Argentina, vigente campeona del mundo, hará su debut este martes 16 de junio frente a Argelia en uno de los partidos más esperados de la primera jornada del Mundial 2026.

El encuentro tendrá un ingrediente muy especial, ya que es el inicio del la última participación mundialista de Lionel Messi, considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos.

El Mundial de la despedida para Messi

Lionel Messi festeja un gol con la Selección de Argentina, en el camino hacia el Mundial 2026. (JUAN MANUEL BAEZ/NurPhoto via AFP)

A sus 38 años, Lionel Messi afronta una Copa del Mundo cargada de simbolismo.

Luego de conquistar el título en Catar 2022 y convertirse en leyenda absoluta del fútbol argentino, el astro llega a Estados Unidos, México y Canadá para disputar lo que todo apunta será su último Mundial.

Por eso, cada presentación de la Albiceleste genera una enorme expectativa entre aficionados de todo el planeta que desean ver una vez más al capitán argentino en la máxima cita del fútbol.

Además, Argentina vuelve a presentarse como una de las grandes favoritas para pelear por el campeonato gracias a una base de jugadores que combina experiencia y juventud.

Una de las aficiones más apasionadas del torneo

Otro de los grandes atractivos de los partidos argentinos es el ambiente que generan sus aficionados.

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La barra albiceleste ha vuelto a convertirse en una de las más numerosas y animadas de la Copa del Mundo, llenando estadios, plazas y zonas de aficionados con cánticos que ya son característicos en cada torneo internacional.

Se espera que miles de argentinos acompañen a su selección en Kansas City para el estreno ante Argelia, creando uno de los ambientes más vibrantes de la jornada.

Argentina y Argelia protagonizarán un partido muy atractivo este martes en el Mundial 2026. (Chat GPT/La Nación)

¿A qué hora y dónde ver Argentina vs. Argelia?