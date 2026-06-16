En este Mundial, Messi “será aún más fundamental”, anticipó Lionel Scaloni

En la víspera del debut mundialista de Argentina ante Argelia, el técnico Lionel Scaloni confirmó este lunes que su líder Lionel Messi se encuentra en buenas condiciones y tendrá un peso fundamental en la ambiciosa misión de revalidar el trofeo.

A Messi “todo el mundo lo quiere ver dentro de una cancha, no solo los argentinos, por lo que le genera a todo el planeta”, dijo el timonel al ser preguntado por el estado de Messi en su conferencia en Kansas City.

A punto de cumplir 39 años, el gran capitán sufrió una lesión muscular a finales de mayo jugando con el Inter Miami que activó todas las alarmas en su país.

LEA MÁS: Rodolfo Villalobos se rozó con varias leyendas del fútbol en el juego entre Arabia Saudita y Uruguay

Lionel Scaloni, técnico de Argentina no se confía de Argelia e irá con todo por los 3 puntos. Foto: AFP. (JUAN MABROMATA/AFP)

La recuperación de Messi, sin embargo, fue positiva y la semana pasada reapareció en un amistoso ante Islandia jugando 20 minutos y anotando un gol de penal.

Está listo

Con sus palabras, Scaloni dio a entender que Messi está listo para debutar este martes en el sexto Mundial de su gloriosa carrera, récord de la historia del torneo.

“Él ha estado en diferentes condiciones, pero siempre ha estado. No veo nada negativo en que esté adentro de una cancha.

LEA MÁS: Francia y su trío mágico entran en escena en el Mundial con un doloroso recuerdo en sus mentes

La jornada. Grupo I: Francia vs Senegal: 1 p.m. Irák vs Noruega: 4 p.m. Grupo J: Argentina vs Argelia: 7 p.m. Austria vs Jordania: 10 p.m.

“Para nosotros siempre ha sido fundamental y ahora lo será aún más, y se lo ve bien”, describió el técnico en su conferencia en el estadio de Kansas City.

Del resto del once inicial, Scaloni tiene previsto alinear en el arco a Emiliano “Dibu” Martínez, recuperado de una fractura de dedo en la mano derecha, mientras el delantero Julián Álvarez estará a su disposición tras sus problemas de tobillo.

El técnico argentino confirmó que Lionel Messi está listo para su debut en la Copa del Mundo. Foto: AFP. (TODD KIRKLAND/Getty Images via AFP)

Álvarez “está bien, ha dado frutos la recuperación. Para mañana está disponible y es una opción más”, dijo Scaloni, quien tiene la única baja del lateral izquierdo Nicolás Tagliafico.

“Argelia nos preocupa”

Sobre su primer obstáculo mundialista, Scaloni fue rotundo al avisar de los riesgos que plantea Argelia.

Para ello recordó la batalla que le planteó Marruecos a Brasil, que terminó en 1-1, y el impactante empate sin goles que le sacó Cabo Verde este lunes a España.

LEA MÁS: Cabo Verde da la primera gran sorpresa del Mundial tras empatar ante la poderosa España

“Argelia es un rival similar a Marruecos. Tienen grandes jugadores y un gran entrenador. El Brasil-Marruecos puede ser un buen ejemplo de que no hay que confiarse; ya hemos visto con España que no hay rival fácil.

“Esos equipos han hecho méritos para estar en el Mundial y el caso de Argelia nos preocupa porque es un gran equipo”, recalcó el entrenador argentino.

Luca Zidane cambió su nacionalidad, para ser el arquero de la Selección de Argelia. Foto: AFP. (JAVIER SORIANO/AFP)

En ese sentido, el timonel recordó el precedente de Catar 2022, cuando su equipo cayó en su estreno 2-1 ante Arabia Saudita, después de haber estado 36 juegos invicto, pero después se creció ante la adversidad hasta alcanzar la tercera estrella de campeón.

“Tenemos la experiencia del último Mundial de que no es fundamental el primer partido. Es importante, pero tenemos la tranquilidad de que no acaba ahí”, resolvió Scaloni en su intento de reducir el peso de las expectativas sobre sus pupilos.

“Esta selección llegó a esta situación porque descomprimió un poco esa palabra de presión, de mochila, que no vale nada, solo para que los jugadores salgan más presionados a la cancha.

“Hace falta tensión, no presión”, destacó.