Francia y su trío mágico entran en escena en el Mundial con un doloroso recuerdo en sus mentes

Liderada por su trío mágico Mbappé-Dembélé-Olise, Francia inicia su aventura en el Mundial 2026 midiéndose este martes contra Senegal, un primer gran duelo en el camino de los Bleus hacia su tercera corona y que reaviva el doloroso recuerdo del 2002.

Didier Deschamps entrará en acción en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, en su última campaña al frente de los galos, con una prueba de alto calibre ante los Leones de la Teranga.

“Ellos también saben lo que les espera con nosotros; será un enfrentamiento de alto nivel para un primer partido, pero eso es la Copa del Mundo”, afirmó el DT francés en rueda de prensa.

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La Selección de Francia debuta este martes en las Copa del Mundo, a la 1 p.m. contra Senegal. Foto: AFP. (FRANCK FIFE/AFP)

Mbappé, el guía

La labor es complicada porque en el camino está Senegal, un rival que trae a juego aquella derrota por 1-0 de los campeones del mundo de 1998 en el debut del Mundial 2002, preludio de una humillante eliminación en la primera fase.

“No sería una sorpresa si vencemos a Francia, que tiene jugadores de clase mundial. Francia es la favorita, pero nuestro equipo ha sido campeón de África, nos hemos clasificado por tercera vez consecutiva para el Mundial”, dijo el timonel de los Leones, Pape Thiaw.

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Sobre el papel, los Bleus presentan numerosas garantías para evitarse un escenario semejante al del 2002, aunque su entrenador ha cedido el favoritismo máximo a la España de Lamine Yamal.

Su arma número uno se llama Kylian Mbappé. El capitán sabe mejor que nadie cómo afrontar una prueba que lo convirtió en una estrella planetaria.

Kylian Mbappé es la principal carta de la ofensiva de Francia. Foto: AFP. (JOSE BRETON/NurPhoto via AFP)

Campeón mundial en 2018 y finalista en 2022 con un triplete contra la Argentina de Lionel Messi, el delantero llega tras una temporada sin títulos y muy agitada entre bastidores en el Real Madrid.

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Tendrá, por tanto, sed de revancha para silenciar las críticas en Estados Unidos, él que es un apasionado de la cultura y los deportes estadounidenses.