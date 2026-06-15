Cabo Verde da la primera gran sorpresa del Mundial tras empatar ante la poderosa España

España no fue capaz de encontrar portería ante la debutante Cabo Verde, este lunes en Atlanta, en su debut en el Mundial, en un empate sin goles que no pudo voltear Lamine Yamal, tras disponer de 25 minutos de juego en su bautizo en el gran torneo.

En el duelo inaugural del Grupo H, cuya primera jornada se cierra este lunes con el juego entre Uruguay y Arabia Saudita, la campeona de Europa, señalada como una de las grandes favoritas del Mundial, se dio un baño de realidad.

Cabo Verde fue la primera gran sorpresa del Mundial tras empartar sin goles ante España (X Selección Española Masculina de Fútbol/X Selección Española Masculina de Fútbol)

La Roja dominó con autoridad, pero se topó con un equipo africano solidario, concentrado y de gran nivel físico, salvado en un par de ocasiones por su portero Vozinha, héroe en un Mundial recién cumplidos los 40 años, que terminó entre lágrimas y elegido como mejor jugador del encuentro.

Entre posesiones inertes y remates desviados, el partido se había convertido en soporífero mediada la segunda parte; incluso se escuchaban pitos desde la grada.

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Coincidiendo con la segunda pausa de hidratación, De la Fuente llamó a Lamine Yamal y los casi 70.000 espectadores lo celebraron como el gol que no tuvieron.

El elegido pisaba su primer Mundial a los 18 años y tenía 25 minutos para voltear a Cabo Verde.

Empezó eléctrico y a punto estuvo de encontrar recompensa tras un regate y un pase que Marcos Llorente remató mal (73′).

Pero rápidamente se contagió y su debut en el gran torneo no estará en los vídeos de sus mejores días.

España firmó un triste empate, cuatro años después de arrancar arrasando 7-0 a Costa Rica en Catar y caer en octavos...

Pero las cosas no son como empiezan, sino como acaban: en 2010 fue campeona tras perder 1-0 ante Suiza en su debut.