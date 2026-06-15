Mundial 2026: Selección mundialista se estaría quedando sin técnico en plena Copa del Mundo

La selección de Túnez se estaría quedando sin técnico un día después de su trágico debut mundialista en el que fueron vapuleados 5-1 por el combinado de Suecia.

Sabri Lamouchi sería despedido en pleno Mundial (Prensa Federación Túnez/Prensa Federación Túnez)

Sabri Lamouchi llegó con muchos cuestionamientos al Mundial tras una goleada de 5-0 ante Bélgica, sumado a una derrota por la mínima contra Austria y un empate con Canadá. Una victoria de 1-0 sobre Haití en marzo pasado se convirtió en su última victoria.

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Según fuentes internacionales, el seleccionador estaría quedando fuera, pero por el momento aún no hay un comunicado oficial por parte de la Federación de Fútbol de Túnez en el que se pronuncien al respecto del futuro de Sabri en el banquillo para el resto del Mundial.

Los tunecinos se miden en la siguiente jornada a Japón el sábado 20 de junio, mientras que a Holanda el jueves 25 por la tercera fecha de la fase de grupos.