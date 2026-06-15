Deportes

Mundial 2026: Selección mundialista se estaría quedando sin técnico en plena Copa del Mundo

Túnez estaría quedándose sin técnico tras goleada en debut mundialista

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

La selección de Túnez se estaría quedando sin técnico un día después de su trágico debut mundialista en el que fueron vapuleados 5-1 por el combinado de Suecia.

Sabri Lamouchi sería despedido en pleno Mundial
Sabri Lamouchi sería despedido en pleno Mundial (Prensa Federación Túnez/Prensa Federación Túnez)

Sabri Lamouchi llegó con muchos cuestionamientos al Mundial tras una goleada de 5-0 ante Bélgica, sumado a una derrota por la mínima contra Austria y un empate con Canadá. Una victoria de 1-0 sobre Haití en marzo pasado se convirtió en su última victoria.

LEA MÁS: El Tanque Castro se luce como creador de contenido con un entrevistado de lujo en el Mundial

Según fuentes internacionales, el seleccionador estaría quedando fuera, pero por el momento aún no hay un comunicado oficial por parte de la Federación de Fútbol de Túnez en el que se pronuncien al respecto del futuro de Sabri en el banquillo para el resto del Mundial.

Los tunecinos se miden en la siguiente jornada a Japón el sábado 20 de junio, mientras que a Holanda el jueves 25 por la tercera fecha de la fase de grupos.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
TúnezSabri LamouchiMundial 2026
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.