El Tanque Castro se luce como creador de contenido con un entrevistado de lujo en el Mundial

El exdelantero del Saprissa, Jorge Alejandro Castro, vive una gran fase como creador de contenido en plena Copa del Mundo con entrevistados de lujo.

El Tanque subió en sus redes una pequeña charla que tuvo con el famoso narrador mexicano Christian Martinoli, quien le mandó un caluroso mensaje a Costa Rica.

Jorge Alejandro Castro hizo una entrevista con el narrador mexicano Martinoli en pleno Mundial (Instagram Tanque Castro./Instagram Tanque Castro.)

“Le mando un fuerte abrazo a toda la gente tica. Pura vida, me hubiera gustado que estuvieran en la Copa del Mundo; penosamente no se pudo en esta ocasión, pero siempre contento del buen trato que uno recibe en Costa Rica. Es gente muy amable, muy buena, muy trabajadora y muy divertida. Me gusta ir a Costa Rica.

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“Le mandamos un fuerte abrazo a la gente de Costa Rica y, pues bueno, esperemos que para el 2030 la selección vuelva a donde merece estar, que es entre los grandes de la Concacaf”, dijo Martinoli en las redes del Tanque.