Reconocido influencer tico rompe en llanto en estadio por esta emotiva razón

El influencer tico Carlos Chavarría, conocido como Llega Charlie, no pudo ocultar su emoción y estalló en emoción en medio de un estadio de la Copa del Mundo 2026.

Charlie subió un video en su Instagram en el que reflejó su gran emoción por poder cumplir con algo que hace muchos años había soñado.

Carlos Chavarría explotó de emoción en pleno Mundial. (Carlos Chavarría/TikTok)

“Doy gracias a la vida por todas las oportunidades que me da. Se lo pedí hace seis años y hoy estoy en el Mundial, gracias, Dios”, dijo en el video publicado mientras se le observaba sumamente emocionado.

El creador de contenido publicó el video en el juego entre Japón y Holanda de este pasado domingo que finalizó con igualdad a dos tantos.