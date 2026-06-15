WhatsApp se une a la fiebre del Mundial 2026: así puede activar el emoji especial de Trionda

El emoji de Trionda ya está disponible para algunos usuarios de Android y iPhone. foto: El universal (el univer, El Universal/bola)

La emoción por el Mundial 2026 ya no solo se vive en las canchas. Ahora también llegó a WhatsApp, que lanzó una divertida novedad para los aficionados al fútbol: un emoji especial inspirado en Trionda, el balón oficial de la Copa del Mundo.

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Según informó el medio mexicano El Universal, los usuarios de iPhone y Android ya pueden utilizar esta función, aunque en algunos dispositivos podría tardar un poco más en aparecer.

Lo primero que debe hacer es verificar que tenga instalada la versión más reciente de WhatsApp. Para ello, se debe ingresar a la tienda de aplicaciones de su celular y confirmar si existe alguna actualización pendiente.

Una vez actualizada la aplicación, el proceso es muy sencillo.

Solo debe abrir cualquier conversación, ingresar al teclado de emojis y buscar el tradicional balón de fútbol blanco y negro. Al seleccionarlo, automáticamente cambiará su apariencia por Trionda, que se caracteriza por sus colores verde, rojo y azul.

Después de enviarlo, podrá ver una animación especial relacionada con el Mundial 2026.

La animación aparece al enviar el emoji tradicional del balón de fútbol. (Shutterstock/Imagen)

La función también está disponible para reaccionar a mensajes. Lo único que debe hacer es mantener presionado el mensaje que desea responder y seleccionar nuevamente el emoji del balón. En ese momento aparecerán varios balones animados en la pantalla.

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¿Y si no le aparece?

Si ya actualizó WhatsApp y aún no encuentra el emoji especial, no se preocupe.

De acuerdo con El Universal, este tipo de novedades suele llegar de manera gradual a los dispositivos de los usuarios, por lo que algunas personas podrían recibir la actualización antes que otras.

También puede intentar cerrar completamente la aplicación, volver a abrirla o borrar la memoria caché para solucionar posibles fallos temporales.

Trionda es el nombre que la FIFA le dio al balón oficial del Mundial 2026 y uno de sus aspectos más llamativos es que incorpora tecnología avanzada capaz de enviar información en tiempo real al sistema VAR para ayudar en decisiones arbitrales durante los partidos.

Así que si usted es amante del fútbol, ya tiene una nueva forma de vivir la pasión mundialista desde WhatsApp.