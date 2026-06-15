Mundial 2026: Ecuador cae 1-0 ante Costa de Marfil en su debut de la forma más dolorosa

El delantero de Costa de Marfil, Amad Diallo (izquierda) marcó el único gol del partido ante Ecuador. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

Ecuador sucumbió 1-0 ante la ofensiva de Costa de Marfil en su debut este domingo en el Mundial de 2026, donde la perla marfileña Yan Diomande fue vital para enterrar la invencibilidad de 19 partidos de la Tricolor.

Amad Diallo, otra de las caras prometedoras de los Elefantes, propinó en Filadelfia la primera derrota a la selección ecuatoriana desde setiembre de 2024 con un tanto en el minuto 90 tras un pase por izquierda de Wilfried Singo.

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El delantero del Manchester United dio los tres puntos a su país en su regreso a una Copa del Mundo, en la que no decía presente desde 2014, y en un duelo clave en la lucha por uno de los dos boletos del Grupo E para dieciseisavos de final.

En el Lincoln Financial Field, de la ciudad fraternal, se vio un duelo parejo, con opciones en ambos bandos tras la victoria por 7-1 de Alemania ante Curazao, por eso, el golpe en los últimos minutos de juego duele más para los sudamericanos, quienes ahora tendrán que intentar recuperar esos tres puntos perdidos.

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