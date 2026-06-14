La España de Lamine se lanza a la conquista de América: primera parada: Cabo Verde

Su sonrisa ilumina Times Square, su silueta dibuja imponentes rascacielos. Con 18 años Lamine Yamal lidera a una selección española que se estrena en el Mundial de Norteamérica con el cartel de favorita, este lunes, a las 10 a.m., en Atlanta ante la debutante Cabo Verde.

La campeona de Europa entra en juego con una paradoja a negociar: lleva 30 partidos sin perder (en el tiempo reglamentario) pero no supera un cruce desde que levantara su única Copa del Mundo, en el 2010.

Desde entonces fracasos, cada cual más ruidoso: eliminada en la fase de grupos en Brasil 2014, en octavos de Rusia 2018 y Catar 2022 en los penales.

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Lamine Yamal es la gran figura de la Selección de España que disputará el Mundial 2026. Foto: AFP. (FABRICE COFFRINI/AFP)

Herederos del tiqui-taca

Pero la gran Roja está de vuelta. Campeona de Europa en el 2024, en su soñado horizonte se dibuja un nuevo ciclo dorado, tras aquella España del tiqui-taca que también fue dos veces campeona continental (2008 y 2012).

En el banquillo, Luis de la Fuente, una versión moderna de Vicente del Bosque, el arquitecto de aquel equipo, su modelo a la hora de dirigir a la Roja.

La jornada del lunes: Grupo H: España vs Cabo Verde: 10 a.m. Arabia Saudita vs Uruguay: 4 p.m. Grupo G: Bélgica vs Egipto: 1 p.m. Irán vs Nueva Zelanda: 7 p.m.

Con mano izquierda, el entrenador gestiona una tropa liderada por el fenómeno Yamal, ya recuperado de su lesión en el muslo, que entrará en juego de manera paulatina en una competición que puede ser muy larga hasta la final del 19 de julio.

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“La mejor noticia es que Lamine está en perfectas condiciones, ha llegado fantásticamente, entrenando muy bien, como Nico (Williams) y Víctor (Muñoz). Están disponibles, aunque no para comenzar el partido, veremos cómo se desarrolla”, dijo De la Fuente en rueda de prensa sobre la presencia de los tres tocados en el primer duelo.

Con Luis de la Fuente como técnico, España ganó la Euro del 2024. Foto: AFP. (JAVIER SORIANO/AFP)

Uno llega y otros se van. Talento generacional, Yamal recoge el testigo en el Mundial de las leyendas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que se despedirán en Norteamérica con su sexta participación.

“Transmite frescura y alegría en el campo y fuera. Tiene una calidad que le permitirá marcar una época”, señaló esta semana el director deportivo de la Roja, Aitor Karanka.

Los Tiburones Azules aspiran a la machada

La Roja debuta ante Cabo Verde, 67° de la lista FIFA y una de las cenicientas de la competición, en una joya arquitéctonica como el Estadio Atlanta, que llenará sus 75.000 plazas, y que cuenta con aire acondicionado, pan bendito en una competición en la que el calor puede ser decisivo.

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Su primera fase en el Grupo H se presume de dificultad progresiva, con una segunda jornada ante Arabia Saudita, también en Atlanta (21 junio), y el cierre frente a Uruguay en Guadalajara (26 junio).

Cabo Verde debutará en la Copa del Mundo ante la Roja de Luis de la Fuente. Foto: Federación de Cabo Verde. (Federación de Cabo Verde/Federación de Cabo Verde)

Pero antes, cita contra los Tiburones Azules, que aspiran a la hombrada, liderados en el banquillo por Bubista y en el campo por su capitán Ryan Mendes, un atacante buscavidas de 36 años.

“El partido más importante del Mundial es Cabo Verde, no hay duda”, zanjó De la Fuente, alerta ante cualquier tipo de relajación.

“Tienen conceptos tácticos muy definidos, futbolistas con gran físico, muy veloces, fueron capaces de dejar fuera a Camerún. Seguramente será una de las sorpresas del Mundial”, añadió este domingo.