Uruguay sufre contratiempo inesperado antes de debutar en el Mundial 2026 por un error de la FIFA

La Selección de Uruguay tiene problemas para ingresar a Estados Unidos, a horas de debutar contra Arabia Saudita en la Copa del Mundo, este lunes, a las 4 p.m. hora tica.

El vuelo de la Celeste se encuentra retrasado por un error de FIFA con la documentación. El medio uruguayo El País confirmó que el vuelo, que debería haber salido a las 2 p.m. de Miami (hora local), está demorado al menos entre tres y cuatro horas con su despegue de México hacia Estados Unidos.

El motivo es que la FIFA tenía que realizar la gestión de un trámite para que el chárter pueda volar desde playa del Carmen a Estados Unidos y brindar un permiso, el cual no estaba a la hora de realizar todo el análisis del papeleo y es por eso hay una gran incertidumbre respecto a cuándo podría llegar a viajar a Uruguay.

La Selección de Uruguay tiene problemas para ingresar a Estados Unidos, previo a su debut con Arabia Saudita. Foto: tomada de Instagram Uruguay. ( Foto: tomada de Instagram Uruguay./Foto: tomada de Instagram Uruguay.)

LEA MÁS: Uruguay debuta en el Mundial frente a Arabia Saudita entre incertidumbre y ausencias clave

Obligaciones que cumplir

Existen también algunos plazos y obligaciones del Mundial que se tienen que cumplir, que tienen que ver con la hora de llegada que no puede superar las 7 p.m. de Miami, hora local, por la cantidad de horas previas que el seleccionado debe estar, que son 24 horas en la ciudad en donde se juega el partido.

Esta complicación haría se retrasen las conferencias de prensa que estaban estipuladas por parte de Marcelo Bielsa y José María Giménez. En caso de no llegar a tiempo, que es lo más factible, se cancelarán y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tendrá que pagar una multa.

La Selección de Uruguay tiene problemas para ingresar a Estados Unidos, previo a su debut con Arabia Saudita. Foto: tomada de Instagram Uruguay. ( Foto: tomada de Instagram Uruguay./Foto: tomada de Instagram Uruguay.)

LEA MÁS: Alemania golea sin piedad 7-1 a una valiente Curazao que debutaba en la Copa del Mundo

Cabe dejar en claro que en este caso la responsabilidad de la omisión del papeleo es plenamente de parte de la FIFA y no de la AUF. Mientras las autoridades definen los pasos a seguir, el plantel aguarda en el complejo Fairmont Mayakoba de playa del Carmen.

En vuelo desde el aeropuerto de Cancún al de Miami posee una duración de una hora y 45 minutos, por lo que la selección debe partir, para llegar dentro del plazo sin sanción, sobre las 17 horas de la sede del debut mundialista.

Las conferencias de prensa serán postergadas, con nuevo horario a confirmar.