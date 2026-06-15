Cumplió su sueño en la inauguración del Mundial 2026: “Me sentí como un futbolista más”

Justo cuando miles de aficionados soñaban con estar dentro del Estadio Azteca para la inauguración de la Copa Mundial 2026, un joven costarricense no solo logró entrar, sino que pisó la cancha, compartió espacio con artistas internacionales y sintió, por unos instantes, que estaba viviendo el sueño que persiguen millones de niños alrededor del planeta.

Se trata de José Daniel Bonilla Paniagua, de 22 años, vecino de Rosales de Alajuela, estudiante de Periodismo en la Universidad Latina de Costa Rica y actual voluntario de FIFA en la sede de Ciudad de México.

Para él, la experiencia tuvo un significado especial. Aunque de niño jugó en divisiones menores con la Academia Wilmer López y hoy sigue siendo un apasionado de las mejengas, la vida lo llevó por otro camino.

Sin embargo, el fútbol terminó encontrándolo nuevamente en el escenario más grande posible.

José Daniel Bonilla cumplió el sueño de millones al participar como voluntario en la inauguración de la Copa Mundial 2026 en el Estadio Azteca. (Cortesía/Cortesía)

Un sueño que nació hace cuatro años

La historia comenzó en el Mundial Sub-20 Femenino realizado en Costa Rica en 2022, donde también fue voluntario; esa experiencia sembró una idea que no volvió a salir de su cabeza.

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“Creo que vivir el Mundial mayor, el evento futbolístico más grande del planeta, nació desde aquel momento. Cuando participé en el Mundial de Costa Rica me dije que quería vivir esto otra vez, pero en estadios más grandes, con más personas y con los futbolistas que uno ve durante todo el año en televisión. Ahí nació el sueño”, recordó.

En agosto de 2025, FIFA abrió el proceso de inscripción para los voluntarios de la Copa Mundial 2026. Más de un millón de personas aplicaron alrededor del mundo y José Daniel decidió intentarlo.

Pasó pruebas, entrevistas y varios filtros hasta que, unos siete meses después, recibió la noticia que tanto esperaba: había sido seleccionado para formar parte del equipo de ceremonias en Ciudad de México.

Vea la bandera de Sudáfrica, en la esquina inferior izquierda, ahí estaba el tico cumpliendo su sueño. (FIFA/Cortesía)

Trabajo, universidad y Mundial

La aventura no ha sido sencilla. José Daniel viajó a México desde el 31 de mayo y ha tenido que combinar el Mundial con su trabajo remoto de ocho horas diarias y sus estudios universitarios.

Con una flechita blanca les marcamos a Daniel durante los actos de inauguración de la Copa Mundo de la FIFA este 2026. (Brendy Núñez/Foto cortesía de)

Además, la Universidad Latina le abrió una puerta adicional para seguir creciendo profesionalmente.

“Estoy trabajando desde México gracias a la flexibilidad que me dieron en mi empresa. También conversé con la universidad y tuve la oportunidad de cubrir el Mundial con el medio universitario.

“Entonces, de cierta forma, estoy viviendo el Mundial desde dos perspectivas distintas y eso ha sido increíble”, explicó.

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No pudo dormir

Pero nada se compara con lo que sintió antes del partido inaugural. La emoción era tan grande que no logró cerrar los ojos.

Vean a José Daniel durante un ensayo antes del 11 de junio. (FIFA/Cortesía)

“No dormí nada. La noche anterior fue imposible conciliar el sueño. Había demasiadas emociones pasando por mi cabeza. También tuve sentimientos porque estoy viviendo esto lejos de mi familia, lejos de mis papás, de mis hermanas y hasta de mi perrito Oreo. Era una mezcla de felicidad, ansiedad y nostalgia”, confesó.

Cuando finalmente llegó al Azteca y observó las graderías completamente llenas, entendió que estaba viviendo algo irrepetible.

“Entrar a ese estadio era como entrar a la boca de un monstruo. Había tanta energía que ni siquiera podíamos escucharnos entre nosotros. Ver las banderas, escuchar los himnos y estar tan cerca de los jugadores fue algo imposible de describir. Yo sentía que era un futbolista más”.

Sudáfrica, recuerdo imborrable

Durante la ceremonia le correspondió participar con la bandera de Sudáfrica, un detalle que para muchos podría parecer casual, pero que para él tuvo un enorme significado.

Con camisa anaranjada de portero (a la derecha), Daniel jugando con el equipo CODEA de Linafa; tenía 12 años. (Cortesía/Cortesía)

“El Mundial de Sudáfrica 2010 fue el primero que recuerdo haber visto. Fue el Mundial que me enamoró del fútbol. Entonces estar en la inauguración de mi primer Mundial como voluntario sosteniendo precisamente la bandera de Sudáfrica fue algo muy especial”.

Aunque no pudo ver directamente el espectáculo inaugural porque debía prepararse para entrar a la cancha, sí tuvo encuentros con artistas como Alejandro Fernández, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Belinda, Ryan Castro y J Balvin.

“Me sentía como que había cumplido mi sueño de ser futbolista y estar en un Mundial. Así me sentía. Fue una sensación mucho más grande de lo que imaginé. Creo que ha sido una de las experiencias más importantes de toda mi vida”.

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Y aunque Costa Rica no está presente en la Copa Mundial 2026, José Daniel encontró una forma muy especial de representar al país.

Con sueta y gorra negra, con la delegación de Japón durante la Copa Mundo Femenina en Costa Rica hace 4 años. (Cortesía/Cortesía)

No lo hizo con tacos ni uniforme de selección. Lo hizo con esfuerzo, perseverancia y la convicción de que los sueños también se pueden cumplir desde detrás de la cancha.