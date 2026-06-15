Paulo Wanchope se dejó ver con dos figurones en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026

Paulo César Wanchope está en el mundial como analista de FIFA (Instagram OneChope/Captura de video)

Paulo Wanchope es de las figuras que está viendo la Copa del Mundo en los Estados Unidos y este domingo mostró unas fotos en la que se reunió con otros famosos del mundo del fútbol.

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Chope tuvo la oportunidad de compartir y reunirse con el francés Arsene Wegner, extécnico del Arsenal inglés y con el noruego Alfie Haaland, exjugador del Manchester City padre del seleccionado nórdico, Erling Haaland.

Paulo conoce bien a ambos, fue compañero de Alfie con los citizens, mientras que a Wegner además de enfrentarlo muchas veces en Inglaterra, ha tenido mucha relación por la participación de ambos en FIFA desde hace años.

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Chope está en la Copa del Mundo trabajando con el organizador del certamen como uno de sus analistas, un grupo especial que llevaron para ver cada partido del torneo.

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