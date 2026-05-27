Paulo Wanchope lanza dura pedrada a quien sería uno de los jugadores más rayados de Costa Rica

Paulo Wanchope habló sobr el ejemplo que deben tener los futbolistas de más experiencia. (prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Paulo Wanchope anda tirando tieso y parejo en los últimos días, y este miércoles habló de manera muy directa sobre algunas cosas con las que lidió con jugadores de mucha experiencia en el fútbol de Costa Rica.

Paulo Wanchope explota contra futbolistas veteranos del fútbol tico

El exentrenador de Saprissa, Cartaginés, Pérez Zeledón y Herediano contó las que pasó con la indisciplina de algunos futbolistas, pese a ser gente de mucha trayectoria.

LEA MÁS: Paulo Wanchope estalla en vivo y desmiente a periodista por polémica en Cartaginés con Marcel Hérnandez

“Hay jugadores que pueden manipular, que ganan con lo mínimo, eso es lo que está pasando en nuestro país. Acá ganan y se preparan con lo mínimo; cuando vamos al nivel internacional, no es casualidad que estemos como estamos.

“Es imposible que usted, teniendo hábitos de trabajar a la mínima, de tener un peso que no está acorde con el alto rendimiento y que encima gana, es complicado”, dijo en declaraciones a Teletica Radio.

LEA MÁS: Paulo Wanchope tiró un dardo directo a los jugadores que les gusta echarse sus tragos antes de ir a entrenar

Wanchope denuncia complots contra entrenadores en el fútbol nacional

Para Chope, este tipo de situaciones hace más difícil el trabajo de los entrenadores para tratar de poner a la gente en el camino que deberían estar.

“Uno como entrenador, llegarle a decir a un jugador que tiene ocho o diez campeonatos que mejore su peso, pues obviamente, ya vienen los problemas y el complot para que uno no esté y, como ellos ganan con eso, piensan que eso es así”.

LEA MÁS: Paulo Wanchope reveló las peores cosas que ha visto en camerinos del fútbol de Costa Rica

Paulo Wanchope cuestiona el ejemplo que reciben los jóvenes

“Lo peor de todo es que son los más experimentados, no todos; hay jugadores de experiencia que sí son muy buen ejemplo y entrenan bien, pero en su gran mayoría, están ya en una zona de confort y lo que están aprendiendo los muchachos es de ellos”, añadió.

Paulo no dio nombres de a quiénes se refería, pero con esos logros y tomando en cuenta sus equipos dirigidos, la lista se reduce bastante.