Paulo Wanchope lidera proyecto en Estados Unidos que ya demostró su poder en Costa Rica

Un proyecto de jóvenes liderado por Paulo Wanchope enfrentó a la Selección Sub-23 de Costa Rica, equipo a cargo del técnico Randall Azofeifa, y lo derrotó por marcador 3-0 en las instalaciones del Proyecto Gol, en San Rafael de Alajuela.

Paulo César Wanchope promete generar una conversación futbolística de interés a través de OneChope. (Instagram OneChope/Captura de video)

Este jueves, el Élite Legion FC se enfrentó a la selección preolímpica, que se prepara para enfrentar un par de partidos amistosos contra Cuba, el 9 y 11 de junio.

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Paulo Wanchope lidera un proyecto llamado Élite Legión, que reúne a jugadores del fútbol universitario de Estados Unidos. Foto: Instagram Élite Legión. ( Foto: Instagram Élite Legión. /Foto: Instagram Élite Legión.)

Ambicioso proyecto

El Élite Legion FC es un programa de verano organizado por Chope y que reúne a los mejores futbolistas D1 y D2 (los más altos niveles) en Estados Unidos, para mantener el nivel del fútbol universitario en ese país.

Santiago Marín, Juan Diego Alfaro y Andrés Beirute fueron los encargados de anotarle a la Sele, que se prepara para participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.