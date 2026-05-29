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Paulo Wanchope lidera proyecto en Estados Unidos que ya demostró su poder en Costa Rica

Paulo Wanchope está a cargo de un proyecto llamado Élite Legion FC y este jueves enfrentó a la Selección Preolímpica de Costa Rica

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Un proyecto de jóvenes liderado por Paulo Wanchope enfrentó a la Selección Sub-23 de Costa Rica, equipo a cargo del técnico Randall Azofeifa, y lo derrotó por marcador 3-0 en las instalaciones del Proyecto Gol, en San Rafael de Alajuela.

Paulo César Wanchope promete generar una conversación futbolística de interés a través de OneChope.
Paulo César Wanchope promete generar una conversación futbolística de interés a través de OneChope. (Instagram OneChope/Captura de video)

Este jueves, el Élite Legion FC se enfrentó a la selección preolímpica, que se prepara para enfrentar un par de partidos amistosos contra Cuba, el 9 y 11 de junio.

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Paulo Wanchope
Paulo Wanchope lidera un proyecto llamado Élite Legión, que reúne a jugadores del fútbol universitario de Estados Unidos. Foto: Instagram Élite Legión. ( Foto: Instagram Élite Legión. /Foto: Instagram Élite Legión.)

Ambicioso proyecto

El Élite Legion FC es un programa de verano organizado por Chope y que reúne a los mejores futbolistas D1 y D2 (los más altos niveles) en Estados Unidos, para mantener el nivel del fútbol universitario en ese país.

Santiago Marín, Juan Diego Alfaro y Andrés Beirute fueron los encargados de anotarle a la Sele, que se prepara para participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Paulo Wanchope
Paulo Wanchope lidera un proyecto llamado Élite Legión, que reúne a jugadores del fútbol universitario de Estados Unidos. Foto: Instagram Élite Legión. ( Foto: Instagram Élite Legión. /Foto: Instagram Élite Legión.)
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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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