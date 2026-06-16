¿Quién es Vozinha? El portero de Cabo Verde ganó millones de seguidores tras partido contra España en el Mundial 2026

Hasta hace unos días, muy pocos aficionados fuera de África sabían quién era Josimar José Évora Dias, conocido futbolísticamente como Vozinha. Sin embargo, el Mundial 2026 cambió por completo su vida.

El guardameta de Cabo Verde, de 40 años, se convirtió en una de las grandes sensaciones de la Copa del Mundo después de protagonizar una actuación memorable ante España, ayudando a su selección a conseguir un histórico empate sin goles en su debut mundialista.

Su desempeño fue tan impresionante que, además de ser elegido como el mejor jugador del partido, provocó una auténtica revolución en redes sociales.

Vozinha se encargó de mostrarle al mundo la bandera de Cabo Verde, luego de su actuación espectacular ante España en el Mundial 2026. (ROBERTO SCHMIDT/AFP)

El héroe inesperado del Mundial

España llegaba como amplio favorito al encuentro, pero se encontró con un arquero inspirado que parecía tener respuesta para todo.

Vozinha realizó siete atajadas decisivas y frustró una y otra vez los intentos de las estrellas españolas, convirtiéndose en la gran figura del compromiso.

Gracias a su actuación, Cabo Verde logró sumar un punto histórico en la primera Copa del Mundo de su historia, resultado que fue celebrado como una auténtica victoria por los aficionados del pequeño país africano.

LEA MÁS: Cabo Verde da la primera gran sorpresa del Mundial tras empatar ante la poderosa España

El rendimiento del veterano arquero llamó la atención de millones de personas alrededor del planeta, quienes comenzaron a buscar información sobre él apenas terminó el encuentro.

De 50 mil seguidores a más de 8 millones

El impacto fue inmediato.

Antes del partido, la cuenta de Instagram de Vozinha rondaba los 50.000 seguidores. Menos de un día después de su exhibición ante España, esa cifra superó los 8,2 millones.

El crecimiento fue tan acelerado que el arquero se convirtió en tendencia mundial y comenzó a recibir mensajes de admiración desde distintos países.

Muchos aficionados destacaron no solo sus reflejos bajo los tres palos, sino también la historia de perseverancia detrás de su carrera.

¿Quién es Vozinha?

Nacido el 3 de junio de 1986 en Mindelo, Cabo Verde, Vozinha es uno de los futbolistas más experimentados de su selección.

Durante los últimos años defendió la portería del G.D. Chaves, de la segunda división de Portugal, aunque llegó al Mundial 2026 sin equipo luego de finalizar su contrato.

Lejos de pensar en el retiro, el arquero demostró que la experiencia sigue siendo un factor determinante en el fútbol de élite.

El propio futbolista ha explicado en entrevistas que su sobrenombre tiene una historia muy particular.

“Vozinha”, que significa “abuelita” en portugués, surgió porque fue criado por sus abuelos.

Cuando era niño, los demás muchachos del barrio solían bromear diciendo que siempre corría a donde ellos cuando perdía jugando en la calle, por lo que comenzaron a llamarlo de esa manera.

Con el paso de los años el apodo se quedó y hoy es conocido en todo el mundo simplemente como Vozinha.

El Mundial le cambió la vida

La actuación ante España no solo le dio reconocimiento internacional, sino que podría abrirle nuevas oportunidades profesionales.

A sus 40 años, el arquero pasó de ser un futbolista poco conocido fuera de Portugal y Cabo Verde a convertirse en una de las historias más inspiradoras y comentadas de la Copa del Mundo.

Mientras el Mundial 2026 continúa, millones de nuevos seguidores estarán atentos a los próximos pasos del hombre que logró detener a España y conquistar internet en cuestión de horas.