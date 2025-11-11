El susto de David Diach: un golpe lo dejó inconsciente, pero vea la forma en que terminó

David Diach fue un goleador en su tiempo, pero en Limón vivió un episodio bastante peculiar, quedando inconsciente, pero al momento exacto de salir de la cancha, se recuperó como por obra de magia.

En La Platea de TD Más recordaron el episodio del delantero entre muchas risas, debido a lo sorprendente del impacto, de cómo fue que salió en camilla, con un cuello ortopédico, pero fue apenas por unos segundos.

Lo más gracioso es la forma en la que se levantó, aparentando que podía estar fingiendo o haciendo tiempo, algo que generó la risa de todos los panelistas del programa de TD Más.

David Diach cuenta en La Platea como lo dejaron inconciente jugando en Limón pero se recuperó en segundos. (Albert Marín)

“Fue el año que subimos a Limón a primera, creo que en semifinales, cuando entro de cambio. En esa jugada el portero se me tira con todo, me pega la rodilla en el pecho y el codo en la cabeza. Cuando yo caigo estoy con los ojos en blanco”, comentó Diach entre risas por la forma en que se despertó.

Diach asegura que a los tres segundos volvió. “Se me fueron las luces, pero estoy bien, me quieren sacar y decían que hicieran el cambio y yo, cuál cambio”, explicó David en La Platea.