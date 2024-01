El técnico de Herediano, Héctor Altamirano, confesó que tuvo varios encontronazos fuertes con Jafet Soto

El entrenador del Club Sport Herediano, Héctor Altamirano, confesó en el Media Day de la Unafut, que le tuvo que pegar varias veces algunas patadas a Jafet Soto, quien hoy es su jefe en el equipo.

Soto es el presidente de Fuerza Herediana y gerente general del club y gran parte de su carrera futbolística la desarrolló en México donde enfrentó a Altamirano, de nacionalidad mexicana.

Héctor Altamirano en el Media Day de la Unafut. (Rafael Pacheco Granados)

La relación entre ambos personajes es buena pero no siempre fue cordial sobre todo cuando fueron rivales en un campo de juego.

“Tengo una buena amistad con Jafet, de años, es un tipo al cual me tocó enfrentarlo, difícil, le pegué varias patadas pero siempre ha habido una buena comunicación y eso me permite entrar al país”, expresó.

El entrenador dice que seguía la liga tica estando en México y que de previo había tenido conversaciones con Soto para llegar al club.

“Hemos hablado un par de veces de que viniera pero yo estaba ocupado o él consideraba que no era el momento, pero estamos en constante comunicación”, añadió.

Altamirano fue asistente de Gustavo Matosas en la Tricolor, por lo que el conocimiento que tiene del balompié nacional no es nulo.

Dijo que entre sus atestados, está la licencia de entrenador de aquí y que muchas veces lo han invitado a ver fútbol en nuestro país, no solo por parte de Jafet. “Soy discreto en lo que hago, no ando publicando muchas cosas, pero he estado ligado al fútbol costarricense, he estado en el Proyecto Gol, estuve en partidos de la Sele, tengo vínculos con algunos”, confesó.