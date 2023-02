El terror de las lesiones atacó a Bernal Alfaro: “La rodilla me sonó como un huevo”

La lesión de Bernal Alfaro, jugador del Club Sport Cartaginés, tuvo un sonido muy particular, aunque parezca raro e increíble.

El jugador contó a La Teja que su rodilla, cuando se le quedó pegada en la cancha, sonó como la cáscara de un huevo, cuando se quiebra.

Bernal Alfaro no pierde el optimismo pero sabe que es una lesión complicada. (Cortesía )

Alfaro se lesionó el martes 21 de febrero cuando el Cartaginés visitó a su exequipo, Alajuelense, y justo cuando jugaba su segundo partido de titular en el estadio que por mucho tiempo fue su casa, el Alejandro Morera Soto.

Alfaro sufrió una ruptura de ligamento cruzado total en su rodilla derecha.

“Es el momento más complicado de mi carrera, se va a llevar bastante tiempo, es la lesión a la que todos los futbolistas le tienen miedo. No será tan fácil.

“Ha sido un poco de mala suerte, salí de la Liga por decisión propia, para tener más minutos y en el primer partido de titular, Guadalupe nos mete cuatro goles en el primer tiempo y en el segundo me toca este trago amargo”, aseguró.

-¿Cómo ocurrió la lesión?

Fue un giro con Erick Cabalceta, siento que lo tengo en la espalda y le atravieso el cuerpo para que no me gane la bola, giro y la rodilla está totalmente extendida y se queda pegada en el zacate y siento un golpe. Sonó como la cáscara de un huevo, algunos compañeros me dijeron que oyeron y luego de eso la rodilla quedó bloqueada.

Bernal está en su casa, las muletas al fondo.

-Parece que fue el destino, contra la Liga y en el Morera Soto...

Yo digo que dentro de lo malo, fue lo mejor porque en la Liga dejé amistades y llegó el personal médico de allí y estuvieron a mi lado ese momento tan complicado. Yo entré como en shock por esa sensación, no era tanto el dolor. Entiendo que son jugadas del fútbol, no es culpa de nadie, uno no quiere lesionar a otro compañero de trabajo y menos de esa forma. Erick habló conmingo al otro día.

-Llega en un momento complicado porque estaba empezando a tener más participación...

Claro, ahora es, pero sentía que empezaba a agarrar la confianza de los compañeros, del cuerpo técnico, estaba entrando de cambio en casi todos los partidos y en este momento me tocaba ser titular. Cuesta aceptarlo, pero no queda más que poner el pecho a las balas.

Bernald Alfaro firmó por los próximos dos años con Cartaginés. Prensa CSC.

-¿Cómo está haciendo con la recuperación, viaja todos los días?

Estoy viviendo en Cartago y probablemente toda la recuperación la pase acá por las terapias y demás. Vivo con mi novia, ha sido mi mano derecha, porque por momentos no puedo caminar o hacer todo lo que hacía en la casa. Me ayuda mucho, uno se siente como un peso, es un momento complicado y por dicha está acá.

-¿Cuándo lo van a operar?

-No lo tenemos claro todavía, porque lleva mucha tramitología en el INS. La recuperación es de unos ocho meses luego de la operación, a los ocho meses, se supone ya estaría en cancha.