El tierno mensaje de Paula Chavarría a José Gabriel Vargas en el día de San Valentín

La periodista y presentadora de televisión Paula Chavarría mostró cómo celebró el Día de San Valentín al lado de su enamorado, el exjugador del Cartaginés, José Gabriel Vargas.

Chavarría, quien fue panelista de Conexión Fútbol y exconductora de Club Gamers, hizo una romántica publicación de cómo celebró el Día del Amor y la Amistad.

Paula y el exfutbolista son pareja desde el 2023 y la comunicadora prefiere mantener un perfil bajo acerca de su relación.

Paula Chavarría tiene una relación desde el 2023 con el exjugador del Cartaginés José Gabriel Vargas. Foto: Instagram Paula Chavarría. (Instagram/Instagram)

Muy enamorados

La presentadora de televisión prefiere no mostrar el rostro de su enamorado cuando habla de él en sus redes sociales.

Sin embargo, contó que pasó este sábado en la playa y en una foto enseñó las piernas de su pareja.

Así celebró la periodista Paula Chavarría el Día de San Valentín. Foto: Instagram Paula Chavarría. (Foto: Instagram Paula Chavarría. /Foto: Instagram Paula Chavarría.)

“San Valentín en mi lugar favorito, con mi persona favorita”, escribió Chavarría.

Vargas está sin equipo desde que salió del equipo brumoso, en junio del 2024, y algunos jugadores y exfutbolistas de Cartago denunciaron que habrían sido estafados por el defensor.