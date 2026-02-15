Deportes

El tierno mensaje de Paula Chavarría a José Gabriel Vargas en el día de San Valentín

Paula Chavarría mostró cómo celebró el Día de San Valentín, al lado de su enamorado, el exjugador del Cartaginés, José Gabriel Vargas

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

La periodista y presentadora de televisión Paula Chavarría mostró cómo celebró el Día de San Valentín al lado de su enamorado, el exjugador del Cartaginés, José Gabriel Vargas.

Chavarría, quien fue panelista de Conexión Fútbol y exconductora de Club Gamers, hizo una romántica publicación de cómo celebró el Día del Amor y la Amistad.

Paula y el exfutbolista son pareja desde el 2023 y la comunicadora prefiere mantener un perfil bajo acerca de su relación.

Paula Chavarría se ha destacado en los últimos años por participar en proyectos de Repretel
Paula Chavarría tiene una relación desde el 2023 con el exjugador del Cartaginés José Gabriel Vargas. Foto: Instagram Paula Chavarría. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Paula Chavarría revela la verdad sobre su vida amorosa con mensaje que le salió del corazón

Muy enamorados

La presentadora de televisión prefiere no mostrar el rostro de su enamorado cuando habla de él en sus redes sociales.

Sin embargo, contó que pasó este sábado en la playa y en una foto enseñó las piernas de su pareja.

Así celebró la periodista Paula Chavarría el Día de San Valentín
Así celebró la periodista Paula Chavarría el Día de San Valentín. Foto: Instagram Paula Chavarría. (Foto: Instagram Paula Chavarría. /Foto: Instagram Paula Chavarría.)

“San Valentín en mi lugar favorito, con mi persona favorita”, escribió Chavarría.

Vargas está sin equipo desde que salió del equipo brumoso, en junio del 2024, y algunos jugadores y exfutbolistas de Cartago denunciaron que habrían sido estafados por el defensor.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Paula ChavarríaDía de San ValentínJosé Gabriel Vargas
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.