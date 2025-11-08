Paula Chavarría revela la verdad sobre su vida amorosa con mensaje que le salió del corazón

Si alguien se preguntaba si Paula Chavarría está soltera o sigue con novio, un revelador mensaje que compartió en las últimas horas aclaró todas las dudas.

La periodista y presentadora, recordada por su paso en Repretel, optó en los últimos meses por mantener en discreción su vida amorosa, especialmente tras la controversia que la enfrentó públicamente con Laura Ortega y Fernán Faerron, su expareja.

Paula Chavarría dejó más claro que el agua cómo está su vida sentimental. Fotografía: Instagram Paula Chavarría. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Paula Chavarría habló desde Miami sobre un tema que prefiere mantener en privado

Sin embargo, este viernes abrió su corazón y compartió un mensaje cargado de amor y gratitud que deja claro que sigue más ennoviada que nunca con el exjugador del Cartaginés, José Gabriel Vargas, con quien ya lleva cerca de dos años de relación.

El cumple del amor

La expanelista de Conexión Fútbol y exconductora de Club Gamers celebró el cumpleaños número 36 de su galán con un mensaje público lleno de ternura, admiración y hermosos deseos.

Aunque compartió imágenes y videos juntos, Paula volvió a evitar mostrar el rostro de su novio, manteniendo ese aire de privacidad que caracteriza su relación.

Paula Chavarría no dejó dudas de cómo está su vida amorosa

“El corazón más lindo y noble que he conocido. No puedo explicar el amor y agradecimiento que siento por ti. Los que te tenemos en nuestras vidas somos realmente afortunados”, escribió Pau en sus historias de Instagram.

LEA MÁS: Paula Chavarría revela el problema que ha estado sufriendo en su rostro

“Gracias por estar en mi vida, por tu amor, tu luz, tu energía tan hermosa, por ser mi compañero de vida. Te admiro como no tenés idea, mi amor. Sos tan crack, valiente, resiliente, fuerte y capaz. Qué honor tenerte”, añadió.

Un amor a prueba del tiempo

Paula cerró su amoroso mensaje reiterando cuánto lo ama.

José Gabriel Vargas, exjugador del Cartaginés, es el novio de Paula Chavarría. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Te amo con todo mi corazón y aunque ya lo sabes todo, hoy solo quería dejar este recuerdito por acá. Por siempre y para siempre”.

La comunicadora dejó claro que su relación con Vargas atraviesa uno de sus mejores momentos y que, lejos de esconderse, prefiere disfrutar su amor con bajo perfil, pero mucho sentimiento.

LEA MÁS: Paula Chavarría aclaró algo por lo que no le dejan de preguntar