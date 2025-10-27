Paula Chavarría habló desde Miami sobre un tema que prefiere mantener en privado

La periodista e influenciadora, Paula Chavarría, aprovechó que está lejos de Costa Rica y disfrutando de unos días de descanso en Miami para hablar sobre un tema que, según dijo, prefiere no tocar públicamente, por miedo al qué dirán.

La expresentadora contó que suele evitar expresar su punto de vista sobre ese asunto porque para muchos “puede sonar absurdo”, pero esta vez decidió lanzarlo al aire.

Paula Chavarría es fiel creyente del poder de los pensamientos. Fotografía: Instagram Paula Chavarría. (Instagram/Instagram)

“Somos lo que pensamos”

“No hablo mucho de estos temas por acá, porque sé que para mucha gente es ‘absurdo’ y no creen ni entienden que, de verdad, así funciona la vida. Hasta en cosas tan pequeñas como mi caída”, escribió Chavarría, quien dejó ver que su reflexión venía cargada de intención.

Según Paula, lo que pensamos y decimos define lo que atraemos a nuestras vidas.

“Somos lo que pensamos, atraemos lo que pensamos y, claramente, lo que decimos (muchas veces sin querer). Es TAN común escuchar que la gente quiere cambiar su vida, bajar de peso, ser millonarios o tener una mejor vida, pero su vocabulario diario es: ‘Soy pobre’, ‘todo es demasiado caro’, ‘¡qué gord@ estoy!’, ‘me cuesta comer bien o hacer ejercicio’.Si lo siguen diciendo, lo seguirán atrayendo”, expresó.

Paula Chavarría dio a conocer su opinión sobre un tema que, según dice, para mucha gente resulta absurdo. Fotografía: Instagram Paula Chavarría. (Instagram/Instagram)

“Hay que cambiar la forma de pensar y hablar”

La expanelista del desaparecido programa Conexión Fútbol, de Repretel, señaló que el primer paso es entender y ser conscientes del poder de nuestras palabras.

“Lo más importante es entenderlo y ser muy conscientes de eso, y a partir de ya, cambiar ese vocabulario, esas charlas internas o con otras personas y, por supuesto, los pensamientos que solo nos llevan a lo que precisamente NO queremos ser o tener”, finalizó la guapa comunicadora.